İbb Davası'nda 53'üncü Gün Başladı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB Davası'nın 53'üncü günü, dün savunmasına başlayan tutuklu İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten ile devam ediyor. Bugün, Mahkeme Heyeti'nin dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapması da bekleniyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 53'üncü gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

Tutuklu sanıklar alkışlarla duruşma salona girdi. Ali Kurt'un eşi Aslı Kurt izleyici sıralarından eşine seslenerek "15'inci evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum, bir ömür seninle olmak istiyorum" dedi. İnan Güney'in kızları da "Baba" diye seslendi. İmamoğlu salona girdiğinde herkes ayağa kalktı ve "Başkanım" sesleriyle karşılandı.

Avukatlar, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. Bugün salonun tamamen dolu olduğu görüldü. Duruşma, saat 11: 08 itibariyle, dün savunmasına başlayan tutuklu İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten ile devam ediyor. Duruşmayı Gülten'in arkadaşları ve eşi Pınar Gülten de takip ediyor.

Ayrıca Mahkeme Heyeti'nin bugün, dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapması da bekleniyor.