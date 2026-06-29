İbb Davası'nda 58'inci Gün Başladı...

Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 58'inci duruşma günü başladı. Duruşmada, tutuklu İBB Medya A.Ş. Reklam Alanları Müdürü Elif Güven'in doğum günü "İyi ki doğdun Elif" sesleriyle kutlandı. Güven'in annesi "Elifim, prensesim, ilk göz ağrım. Seni çok özledim, çok seviyorum. Artık yeter gel diyorum birtanem. Seninle gurur duyuyorum kızım" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 58'inci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

Tutuklu sanıklar saat 11.00 itibarıyla alkışlarla salona girdi. Ekrem İmamoğlu salona giriş yaptığı sırada izleyiciler tarafından "Günaydın Başkanım" sesleri duyuldu.

Ardından tutuklu İBB Medya A.Ş. Reklam Alanları Müdürü Elif Güven'in doğum günü "İyi ki doğdun Elif" sesleriyle kutlandı. Güven'in annesi izleyici sıralarından "Elifim, prensesim, ilk göz ağrım. Seni çok özledim, çok seviyorum. Artık yeter gel diyorum birtanem. Seninle gurur duyuyorum kızım" diye seslendi.

İmamoğlu ise yerine geçmeden Güven'in yanına giderek doğum gününü kutladı.

Duruşma, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunmasıyla devam ediyor.