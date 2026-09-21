İBB Davası'nda 84. gün, tutuklu Fatoş Ayık'a doğum günü tezahüratıyla başladı - Son Dakika
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İBB Davası'nda 84. gün, tutuklu Fatoş Ayık'a doğum günü tezahüratıyla başladı

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İBB Davası\'nda 84. gün, tutuklu Fatoş Ayık\'a doğum günü tezahüratıyla başladı
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Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 84'üncü günü, Silivri'deki yeni duruşma salonunda başladı. Bugün doğum günü olan tutuklu Fatoş Ayık'a "İyi ki doğdun" ve "Seni seviyoruz" sesleri yükseldi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nda 84'üncü gün, Silivri'de inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı. Bugün doğum günü olan tutuklu Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık için izleyici sıralarından, "İyi ki doğdun Fatoş" ve "Seni seviyoruz Fatoş" sesleri yükseldi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davanın 84'üncü günü başladı.

Tutuklular jandarma eşliğinde salona getirilirken izleyici bölümünde yer alanlar, alkışlar ve sloganlarla yakınlarına seslendi. Bugün doğum günü olan tutuklu Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık için "İyi ki doğdun Fatoş" ve "Seni seviyoruz Fatoş" sesleri yükseldi. İmamoğlu için de "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atıldı.

Duruşma, tutuksuz sanık eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı İrşadi Akbaş'ın savunmasıyla başladı.

Kaynak: ANKA
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