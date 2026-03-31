İbb Davası'nda 13. Gün... İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı Arasında Tebessüm Ettiren "Gizli Not" Diyaloğu
İbb Davası'nda 13. Gün... İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı Arasında Tebessüm Ettiren "Gizli Not" Diyaloğu

31.03.2026 12:23  Güncelleme: 13:35
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun sanık olduğu İBB Davası'nda, duruşma sırasında Mahkeme Başkanı ile arasında geçen gülüşmelere neden olan bir 'gizli not' diyaloğu yaşandı. Notun içeriği hakkında endişeler dile getirildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası, 13. günüyle devam ediyor. Duruşmaya ara verilmeden önce Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı arasında tebessüm ettiren "gizli not" diyaloğu yaşandı. Mahkeme Başkanı, kendisine iletilen imzasız notun içeriğini okumayı tercih etmediğini ancak içinde "cumhurbaşkanı adaylığı" ve "Dilek Hanım" ifadelerinin geçtiğini belirterek, bu nedenle notun Ekrem İmamoğlu ile ilgili olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun, "Size sorun olacaksa alabilirim" sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB Davası'nın duruşması üçüncü haftada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Duruşma, bugün, yarın ve perşembe günü, bugüne kadar savunması alınmayan tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleri ile devam edecek. Avukatlar, mahkeme heyetinin belirlediği savunma listesine göre sırayla savunma yapacak. Her avukatın yaklaşık 15-20 dakika kadar savunma yapması hakkı bekleniyor. Perşembe günü ise mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar hakkında ara karar kuracak.

"Sayın Başkanım" yazılı imzasız not

Duruşmaya verilen arada salon boşaltılmadan önce Mahkeme Başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında salonda gülüşmelere neden olan bir diyalog yaşandı. Mahkeme Başkanı, kendisine bir not kağıdı iletildiğini açıkladı. Notun, avukatlardan biri tarafından bırakıldığının değerlendirildiğini belirten Mahkeme Başkanı, daha önce de sanıklarla savunma alışverişi yapıldığı yönünde jandarma tarafından şikayetler geldiğini ve bu nedenle konunun hassasiyetle takip edildiğini ifade etti. Notun, "Sayın Başkanım" şeklinde başlaması nedeniyle kendisine hitaben yazıldığının düşünüldüğünü aktaran Mahkeme Başkanı, bu nedenle görevli personel tarafından notun kendisine iletildiğini söyledi.

Notun sahibi tespit edilemedi

Notun sahibinin tespit edilemediğini belirten Mahkeme Başkanı, içeriğini okumayı tercih etmediğini ancak içinde "cumhurbaşkanı adaylığı" ve "Dilek Hanım" ifadelerinin geçtiğinin kendisine iletildiğini, bu nedenle notun Ekrem İmamoğlu ile ilgili olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Dosyada "örgüt" iddiasının da bulunduğuna dikkati çeken Mahkeme Başkanı, bu tür not alışverişlerinin denetime tabi olması gerektiğini belirterek, uyarıda bulundu. Notun sahibi çıkmadığı için şimdilik kendilerinde kalacağını ifade eden Mahkeme Başkanı, bu tür alışverişlere aracı olmak istemediklerini kaydetti.

Bunun üzerine söz alan Ekrem İmamoğlu, "Sizden daha güvenilir aracı mı olur Başkanım" dedi. Mahkeme Başkanı ise notun "Sayın Başkanım" diye başlaması nedeniyle içeriğine vakıf olmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

"Sahibi çıkarsa kendisine veririz"

Ekrem İmamoğlu da "Size sorun olacaksa alabilirim, isterseniz. Sizde kalması sıkıntı olur. Siz deşifre ettiniz. Sizde kalsın, belki de sizindir… Ben alırsam daha iyi olabilir" şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı ise notta suç teşkil eden bir unsur bulunmadığını belirterek, "Sadece bazı ifadeleriniz, Dilek Hanım'ın cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlanması şeklinde yorumlanmış. Size iletilmek istenmiş olabilir, ancak sahibini bilmiyoruz. Sahibi çıkarsa kendisine veririz. Açıklama istemiyoruz, sadece bu notun sahibini uyarmak istedik. Bu ortam, bu tür alışverişlere uygun değil. Daha dikkatli olunmasını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 13. Gün... İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı Arasında Tebessüm Ettiren 'Gizli Not' Diyaloğu - Son Dakika

SON DAKİKA: İbb Davası'nda 13. Gün... İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı Arasında Tebessüm Ettiren "Gizli Not" Diyaloğu - Son Dakika
