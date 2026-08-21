İBB Davası’nın ikinci duruşmasının ilk haftasında 53 kişi savunma yaptı - Son Dakika
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İBB Davası’nın ikinci duruşmasının ilk haftasında 53 kişi savunma yaptı

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53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın ikinci duruşmasının ilk haftasında dört günde 53 tutuksuz sanık savunma yaptı. Duruşmaya salı günü devam edilecek.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın ikinci duruşmasının ilk haftası tamamlandı. 4 günde toplamda 53 tutuksuz sanık savunma yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor. 40 günlük aranın ardından 17 Ağustos Pazartesi günü duruşmaya 65'inci gününde başlandı.

Bu hafta davanın ilk gününde 5, ikinci gününde 15, üçüncü gününde 14 ve dördüncü gününde 19 tutuksuz sanık savunma yaptı. 325 sanığın savunma yapmasının planlandığı ikinci duruşmada 53 kişinin savunması tamamlandı. Saat 11.10'da başlayıp gece yarısı saat 01.20'da sona eren 20 Ağustos Perşembe günkü 15 saatlik oturumda savunma yapan isimler sırasıyla şöyle:

İş insanları Yusuf Kaya, Erdoğan Göğen, Gülant Candaş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, iş insanı Hamit Demir, eski İBB çalışanı Şehide Zehra Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, iş insanı Adem Kameroğlu, İBB Özel Kalem personeli Burcu Ciner Şimşek, İSPER çalışanı Davut Bildik, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un makam şoförü Kadir Öztürk, İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan'ın makam şoförü Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Zam Haber'in sahibi Alican Ayvataş, Medyascope Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, sosyal medya fenomeni Hasan Erkan Kabakcı, Odatv imtiyaz sahibi ve Nefes gazetesi yazarı Soner Yalçın, İBB sosyal medya çalışanı Kazım Eren Sönmez ve hakkında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yüzlerce yıl hapis istemiyle dava açılan ancak etkin pişmanlık ifadeleri nedeniyle tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş.

Duruşmaya salı günü devam edilecek.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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