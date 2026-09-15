İBB Davası\'nda İmamoğlu\'ndan savcının 191 milyon liralık sorusuna tepki

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nda savcının, Hatay'daki deprem yardımlarına ilişkin Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüsnü Akhan'a "Hatay'da her talepte bulunan şirkete 191 milyon lira gibi para gönderebiliyor musunuz?" sorusuna tepki gösterdi. İmamoğlu, "İddia makamının ne yazık ki cahilce beyanlarla dolu bu iftiranamesinde, İBB'ye aşağılayıcı bu tutum ve tavrına binaen sizlerin de ifadelerinde muhatap olduğunuz kurumun İBB olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'na devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda, davanın 81'inci günü yapılıyor.

Dünkü duruşmaya katılarak söz alan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Özellikle üyelerimizden, avukatlarımızdan aldığımız yakınma; saydamlık ilkesi açısından birlik, ölçülülük, öngörülebilirlik kurallarının ihlal edildiği ve hangi sırayla burada bulunmaları gerektiğini bilemediklerini, bir belirsizliğin hakim olduğunu, öngörülebilir olmadığını belirtmeleridir" demişti.

Dosya avukatlarından İsmail Emre Telci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam saatlerinde İstanbul Barosu Başkanı, tüm kurulları ve delegasyonu ile Silivri'de görülen İBB dosyası duruşmasına gelip söz alarak bilhassa mesleğe dair duruşmada yaşanan hak ihlallerine dair bir konuşma yapmıştı. Bugün ise heyet başkanı, ilk kez duruşma başlangıcında gün içerisinde dinleyeceği sanıkların isimlerini sırasıyla okuyarak açıkladı. Bu durum için İstanbul Barosu Başkanına ve emek veren tüm kurul üyelerine ve heyete teşekkür etmek isterim. Daha adil bir yargılama her zaman mümkün" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY YÖNETİCİSİ SAVUNMA YAPTI

Duruşmada Selçuk Alanyurt, Oğuzhan Bayraktaroğlu, İlknur Taşdelen ile Alican Akün'ün ardından Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Eray Yazgan savunma yaptı. 1999-2000 yılından beri açık hava reklamcılığı ile uğraştığını belirten Yazgan, şunları söyledi:

"Uzun yıllar profesyonelce çalıştıktan sonra birtakım özel ajans şirketlerde, 2012 yılında kendi şirketimi kurdum ve o tarihten bu tarafa da layıkıyla açık hava reklamcılığını icra etmeye gayret ediyorum. Bu süre zarfında kamu kurumlarından onlarca ihaleye girdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, bağlı kuruluşlarının ve iştiraklerinin de birtakım ihalelerine girdim ama özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veya bağlı kuruluşların verdiği ihalelerden numunelik bir tanesini bile almış değilim. Suçlandığım konu, girdiğim ihale, iddianameden gördüğüm kadarıyla en yüksek teklifi vermişim. Alan firmaya hayırlı olsun ama alan firmanın da sahibini tanımam. Hiçbir hukukum yoktur, hiçbir ticari ilişkim de yoktur. Dolayısıyla kendisiyle bir muvazaa içerisine girecek durumda değilim."

SAVCIDAN AKHAN'A "191 MİLYON" SORUSU

Murat Bıyık'ın savunmasının ardından ise Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüsnü Akhan'ın savunmasına geçildi. Duruşma savcısı, Akhan'a Doğuş Grubu olarak Hatay'daki deprem için Asoy İnşaat'a gönderdikleri paraya ilişkin "Hatay'da her talepte bulunan şirkete 191 milyon lira gibi para gönderebiliyor musunuz? İşlerin takibini yaptınız mı?" sorusunu yöneltti. Akhan, "Yapılan iş 201 adet prefabrik konut, konteynerlerden oluşan ve bunların çevre düzenlemesi, altyapı işleri. Bu 201 konut da Aşağı Ekinci Mahallesi'nde tamamen yapıldı, bitirildi. Yine bildiğim kadarıyla Asoy İnşaat da bunun bitirildiğine ilişkin belgeleri sayın mahkememize sundu" yanıtını verdi.

"İBB'Yİ AŞAĞILAYICI TUTUM"

Daha sonra soru sormak için söz alan İmamoğlu, savcının bu sorusuna tepki göstererek, "İddia makamının ne yazık ki cahilce beyanlarla dolu bu iftiranamesinde, İBB'ye aşağılayıcı bu tutum ve tavrına binaen sizlerin de ifadelerinde muhatap olduğunuz kurumun İBB olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi. Deprem döneminde İBB'yi, Hatay ile AFAD'ın eşleştirdiğini belirten İmamoğlu, Doğuş Grubu'nun da bu kapsamda Hatay'daki geçici konut projesine yaklaşık 3-4 milyon dolarlık katkı sunduğunu anlattı.

Suat Güler de savunmasını tamamlayınca duruşmaya öğle arası verildi.