İbb Davası'nın 61'inci Gününde Duruşmaya İkinci Ara: İmamoğlu, Sadece Savunması Alınırken Salonda Bulunabilecek - Son Dakika
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İbb Davası'nın 61'inci Gününde Duruşmaya İkinci Ara: İmamoğlu, Sadece Savunması Alınırken Salonda Bulunabilecek

02.07.2026 14:40  Güncelleme: 15:21
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İBB Davası'nda duruşma takvimi tartışması sonrası Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirilmedi, sanık avukatları protesto amacıyla salona girmedi. Mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun sadece savunması sırasında salona alınacağını belirtti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda "duruşma takvimi" tartışması üzerine verilen aranın ardından Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirilmedi, sanık avukatları da protesto amacıyla duruşma salonuna girmedi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, İmamoğlu'nun sadece savunması sırasında salona getirileceğini söyledi. Savunma sırası gelen tutuklu sanık Tuncay Yılmaz'ın avukatının da salonda bulunmaması üzerine mahkeme heyeti savunmanın CMK'dan görevlendirilecek avukat eşliğinde alınmasına karar vererek duruşmaya bir kez daha ara verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına 61'inci gününde devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'ndaki duruşmada Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan ile Ekrem İmamoğlu savunma takvimi nedeniyle tartıştı.

İmamoğlu, kalan savunmalar dikkate alındığında ilk celsenin 9 Temmuz'da tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtti. Aylan ise takvimde değişiklik olmayacağını söyledi. Başkan Aylan daha sonra jandarmadan İmamoğlu ile tartışmaya dahil olan avukat Tora Pekin, avukat Mehmet Can Seyhan, avukat Deniz Yavuzyılmaz ile CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın salondan çıkarılmasını istedi.

Ardından izleyici bölümüne de müdahale eden mahkeme başkanı, salonun boşaltılmasını isteyerek duruşmaya ara verdi.

İMAMOĞLU, SADECE SAVUNMASI SIRASINDA SALONA GETİRİLECEK

Yaklaşık 2 saat süren aranın ardından İmamoğlu dışındaki tutuklu sanıklar 13.38'de duruşma salonuna alınmaya başlandı. Mahkeme Başkanı Aylan, "İmamoğlu'nun sadece savunması alınırken salona getirileceğini" söyledi.

Avukat sıralarında ise yalnızca birkaç avukatın bulunduğu dikkati çekti. Murat Ongun'un avukatı Rahşan Daniş, duruşma salonunda olmadığı için Mahkeme Başkanı, "verilen ara üzerine avukat Rahşan Sertkaya Daniş'in duruşma salonunda olmadığı görüldü" diyerek durumu tutanağa geçirdi. Ardından tutuklu sanık Tuncay Yılmaz'ın savunmasına geçilmesini istedi. Yılmaz, "avukatım yok" dedi. Ancak, öncesinde tutuklu sanık avukat Mehmet Pehlivan söz aldı.

Pehlivan, bugüne kadar sanıklara ve avukatlarına savunmalarında herhangi bir kısıtlama uygulanmadığını belirterek, "Buna hepimiz şahidiz; biz avukatlar, sanıklar, herkes şahit. Kamuoyu da buna şahit. Sabırla dinlediniz, hatta büyük bir ilgiyle dinlediniz. En ufak ayrıntısına kadar her şeye hakimsiniz. Bu konuda hiçbir itirazımız ya da şikayetimiz yok" dedi.

PEHLİVAN'IN "İMAMOĞLU TALEBİ" KABUL EDİLMEDİ

Heyetin, sanık savunmaları sırasında sıra değişiklikleri ile hazır olmayan veya sağlık sorunu yaşayan sanıklar konusunda da kolaylık sağladığını belirten Pehlivan, "Hiç kimseyi ayırt etmeksizin takdir hakkınızı adil biçimde kullandınız" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, "Benim bu aşamadaki talebim şu; Ekrem İmamoğlu açısından da söylüyorum. Sıralama konusunda vermiş olduğunuz kararı uygulamaya devam etseniz ve yine takdir ettiğiniz şekilde 9 Temmuz tarihinde duruşmayı sonlandırsanız, Ekrem İmamoğlu da 10 Ağustos tarihinde başlayan celsede savunmasını yapsa hem bugüne kadar meslektaşlarımız ve sanıklar bu sıraya göre hazırlandılar, programlarını buna göre yaptılar hem de bu düzen korunmuş olur" dedi. Heyet, talebi kabul etmedi.

DURUŞMAYA İKİNCİ KEZ ARA VERİLDİ

Pehlivan'ın konuşmasının ardından Tuncay Yılmaz'a avukatının geçerli bir mazaretinin bulunup bulunmadığını soran mahkeme başkanı, sistem üzerinden mazeret kontrolü yapılmasını istedi. Mahkeme başkanı, "Geçerli bir mazeret varsa buna göre değerlendiririz. Geçerli bir mazeret yoksa barodan CMK kapsamında avukat görevlendirmesi yapar savunmayı o şekilde alırız" ifadelerini kullandı.

Sistem kontrolünde avukatın geçerli bir mazeret bildirmediğinin anlaşılması üzerine mahkeme başkanı, "O zaman ara verelim. Aranın ardından CMK'dan görevlendirme yapılsın, savunmaya o şekilde devam edelim" diyerek duruşmaya bugün bir kez daha ara verdi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Politika, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nın 61'inci Gününde Duruşmaya İkinci Ara: İmamoğlu, Sadece Savunması Alınırken Salonda Bulunabilecek - Son Dakika

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