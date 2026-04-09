İBB Davası'nda İmamoğlu ve Geçek Arasında Sorgu Diyaloğu

9 Nisan 2026 Perşembe günü, İBB Davası'nın 19. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma devam ediyor. Duruşmada, eylem 13 kapsamında 'veri sızdırma' iddiasıyla tutuklu yargılanan İSTTELKOM A. Ş. Genel Müdürü Melih Geçek'in çapraz sorgusu ve avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun savunması yapıldı. Ekrem İmamoğlu, Geçek'e sorular yönelterek, iddianameyi eleştirdi ve Geçek'in hiçbir baskı veya telkinini görmediğini ifade etti.

İmamoğlu, Geçek'e yönelttiği sorularda, 'nasıl tanıştık' kısmına girmeyeceğini belirterek, Geçek'in genel müdürlük görevi sırasında herhangi bir baskı, telkin veya zorlama görüp görmediğini sordu. Geçek, 'asla duymadım' yanıtını vererek, İmamoğlu'nun 2019 başında 'Kimse bana 'ben ne olacağım' diye gelmesin' dediğini hatırlattı ve bu nedenle İmamoğlu'nu rahatsız etmediklerini söyledi. İmamoğlu, 'Bizim dünyamızda özel vasıflı üye yok, 86 milyon insanın eşitliği var' diyerek, İBB'de liyakate dayalı bir yönetim anlayışı olduğunu vurguladı ve Geçek'e yönelik herhangi bir gayrimeşru talimat gelip gelmediğini sordu. Geçek, 'asla olmadı' yanıtını verdi.

İmamoğlu, duruşmada insanların zamanının boşa harcanmasını eleştirerek, 'insanların burada bir saatini bile geçirmesinin kul hakkı yemek olduğunun altını çizmek istiyorum' dedi. Geçek, İmamoğlu'na uyarı yapmaktan çekinmediğini, bazı projelerde uyarmışlığı olduğunu, ancak bu davayla ilgili bir risk görmediklerini belirtti. İmamoğlu, cep telefonu incelemesi konusunda da eleştirilerde bulunarak, telefonunun incelenmesinin bir yılı aşkın sürmesini ve hala delil sunulmamasını kınadı. Geçek, telefonla ilgili inceleme kaydı görmediğini, sadece 'şifresi verilmediği için yedeği alınamamıştır' notu olduğunu söyledi.

İmamoğlu, 'İstanbul Senin' sloganı ve Hüseyin Gün meselesi hakkında da sorular sordu. Geçek, 'İstanbul Senin' ile ilgili herhangi bir tereddüt oluşsaydı kesinlikle söyleyeceğini, Hüseyin Gün ile herhangi bir diyaloğu olmadığını belirtti. İmamoğlu, son olarak, Geçek gibi birinin 'özel vasıflı üye' kavramıyla suçlanmasını kötü niyetli bulduğunu ifade etti. Duruşma, Geçek'in avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun savunmasıyla devam ediyor.