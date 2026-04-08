CHP'li Erdoğan'ın Avukatı: 'İddia Kurgulanmış ve Teknik Olarak İmkansız'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Duruşmada savunma yapan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın avukatı Egemen İnaltay, müvekkiline isnat edilen fiilin baştan sona kurgulanmış ve teknik olarak imkansız bir senaryodan ibaret olduğunu belirtti. İnaltay, iddia makamının belirttiği tarihlerde YSK'dan seçmen sandık verisinin alınmasının teknik ve hukuki olarak imkansız olduğunu vurgulayarak, bu durumun iddiaları çürüttüğünü söyledi.

Orhan Gazi Erdoğan, duruşmada Mahkeme Başkanı'nın sorularını yanıtlarken, işlenmiş verilerin istatistiksel olduğunu ve kişisel veri içermediğini ifade etti. Erol Naim Özgüner'in ifadesine atıfta bulunarak, kendisinden seçmen sandık verisi talep edilmediğini ve böyle bir verinin olmadığını söyledi. Necati Özkan'ın sorularına da yanıt veren Erdoğan, hiçbir seçmen verisi talebi veya manipülasyon amaçlı çalışma olmadığını belirtti.

Avukat İnaltay, müvekkilinin 6 aydır tutuklu olduğunu, diğer sanıklarla herhangi bir bağının bulunmadığını ve somut delil olmadığını kaydetti. İddianın kurgulanmış olduğunu savunarak, Erol Naim Özgüner'in ifadelerinin yönlendirildiğini ve etkin pişmanlık için kullanıldığını iddia etti. Ayrıca, soruşturma aşamasındaki beyanların kabul edilmemesi gerektiğini, müvekkilin yalnızca anonimleştirilmiş istatistiki verilerle çalıştığını vurguladı. İnaltay, Erdoğan'ın dosyasının tefrik edilmesini, tahliyesini ve beraatini talep etti.