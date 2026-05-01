İbb Davası'nda Tahliye Edilen 15 Kişi Cezaevinden Çıktı

01.05.2026 00:26  Güncelleme: 01:45
(İSTANBUL) - İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 92'si tutuklu 414 sanıklı davanın 30. gününde 15 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı vermesinin ardından cezaevinden çıkan isimler, aileleri ve yakınları tarafından karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın 30. duruşma gününde tahliye kararları çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 92'si tutuklu 414 sanıklı davada tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan, Esma Bayrak, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya hakkında tahliye kararı verdi.

Tahliye kararlarının ardından cezaevinden çıkışlar gerçekleşti. Cezaevi önünde bekleyen aileler ve yakınları, tahliye edilen isimleri karşıladı.

Uzun süren tutukluluğun ardından yakınlarına kavuşan isimler, aileleriyle sarılarak hasret giderdi. Cezaevi önünde duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan’da kayıp kadın ahırda ölü bulundu damadı gözaltında Ardahan'da kayıp kadın ahırda ölü bulundu; damadı gözaltında
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
Bakırköy’de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı
İrlanda Cumhurbaşkanı’nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi
Trump resti çekti: İran’a yönelik deniz ablukası aylarca sürebilir Trump resti çekti: İran'a yönelik deniz ablukası aylarca sürebilir
Trump’ın abluka resti piyasaları yaktı Petrol fiyatları kritik eşiği aştı Trump'ın abluka resti piyasaları yaktı! Petrol fiyatları kritik eşiği aştı

Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
