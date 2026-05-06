İbb Davası'nda 33. Gün Başladı...

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 33. günü başladı. Duruşmayı, sanatçı Zülfü Livaneli de izledi, Ekrem İmamoğlu, izleyicilerin olduğu bölüme dönerek, "Sizi çok seviyoruz, iyi ki varsın Zülfü Abi, ey özgürlük" diye bağırdı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 33. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

77'si tutuklu, toplam 414 sanığın yargılandığı duruşmaya, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile diğer tutuklu sanıklar katıldı.

İmamoğlu: "Ey özgürlük"

Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklar salona getirildiği sırada izleyiciler, alkışlarla karşıladı. Duruşmayı, sanatçı Zülfü Livaneli de takip ediyor. Ekrem İmamoğlu da izleyicilerin olduğu bölüme dönerek, "Sizi çok seviyoruz, iyi ki varsın Zülfü Abi. Ey özgürlük" diye bağırdı. Salonda bir izleyici de 6 Mayıs'a atıf yaparak, "Ekrem başkanım Deniz burada, Yusuf burada, Hüseyin burada" diye seslendi.

Duruşmanın 32. gününde, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden, "Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye ait Cebeci Maden Sahası Bölgesi'ne İBB tarafından hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Güldü, Hakan Karanis, Hasan Tahsin Sönmez ve Turgay Tokdemir'in savunmalarıyla tamamlanan süreç, bugün aynı suç isnadıyla yargılanan diğer sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

