İBB Davası\'nın 96\'ncı gününde Palazoğlu 6 günde 3 ifade sorusunu yanıtladı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB Davası'nın 96'ncı gününde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyi iş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu savunma yaptı. Palazoğlu'nun sorgusunda Murat Ongun'un, "6 günde 3 savcılık ifadeniz var. Bunların tamamını kabul ediyor musunuz?" sorusuna Palazoğlu, "Savcılık ifadelerimde heyecanlanmış, yanlış söylemiş ve atladığım yerler olabilir" yanıtını verdi. Duruşma, ana iddianameden tutuklu ek iddianameden tutuksuz yargılanan Hüsnü Yüksel Tunar'ın savunmasıyla devam ediyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen İBB Davası'nın 96'ncı gününde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Mehmet Muhittin Palazoğlu savunmasını yaptı.

Hakkındaki suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirten Palazoğlu, kardeşi Mehmet Esat Palazoğlu ile birlikte 2011 yılında kurdukları AdStation şirketinin etkinlik, organizasyon ve açık hava reklamcılığı alanında faaliyet gösterdiğini anlattı.

Kardeşi Mehmet Esat Palazoğlu'nun şirketteki hisselerini 27 Mayıs 2019'da diğer kardeşleri Ahmet Palazoğlu'na devrettiğini belirten Palazoğlu, kendisinin de 27 Aralık 2019'da bütün hisselerini aynı kişiye devrettiğini söyledi.

Palazoğlu, hisse devriyle birlikte şirket müdürlüğü, temsil ve imza yetkisinin de sona erdiğini belirterek şunları söyledi:

"27 Aralık 2019 tarihi ile 5 Mart 2025 tarihleri arasında AdStation adına tarafımdan imzalanmış bir teklif, bir ihale evrakı, bir sözleşme veya bir talimat bulunmamaktadır. AdStation'ın bir aile şirketi olması nedeniyle şirket içindeki genel gelişmelerden haberdar olmam doğaldır. Ancak şirket hakkında bilgi sahibi olmak, şirketi yönetmek veya yapılan her işlemden sorumlu olmak anlamına gelmez."

"SORUŞTURMANIN BAŞLANGICIYLA ŞİRKET YÖNETİMİNE GİRMEM ARASINDA 14 GÜN VAR"

2019 yılından sonra ağırlıklı olarak inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Palazoğlu, 2024 yılında aile içinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından şirketlerin paylaşılması konusunda görüşmeler yaptıklarını anlattı.

2 Şubat 2025'te aile içindeki bütün işleri kapsayan bir anlaşmaya vardıklarını, 5 Mart 2025'te ise şirket devirlerine ilişkin sözleşmeleri imzaladıklarını belirten Palazoğlu, bu tarihte AdStation şirketine yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili olarak döndüğünü söyledi.

Palazoğlu, "Soruşturmamın başlangıcı olan 19 Mart 2025 tarihi ile şirkete yönetim kurulu üyesi olmam arasında sadece 14 günlük süre olmuştur" dedi.

Şirketin devrinin vergisel yükümlülükler nedeniyle 15 Nisan 2025'ten itibaren hüküm doğurmasının kararlaştırıldığını, hisselerin tamamını ise 15 Ağustos 2025'te devraldığını ifade etti.

Palazoğlu, 2019 yılından sonra AdStation'ın günlük işlerini kardeşi Ahmet Palazoğlu'nun yürüttüğünü belirterek, şirket yönetiminde yetkili olmadığı dönemde gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu tutulamayacağını savundu.

"SAVCILIK İFADELERİMDE YANLIŞ SÖYLEMİŞ VE ATLADIĞIM YERLER OLABİLİR"

Palazoğlu'nun savunmasının ardından sorgusuna geçildi. Tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Palazoğlu'nun soruşturma aşamasında verdiği ifadeler arasındaki farklılıkları gündeme getirdi.

Ongun, "6 günde 3 savcılık ifadeniz var. Bunların tamamını kabul ediyor musunuz?" diye sordu.

Palazoğlu, "Savcılık ifadelerimde heyecanlanmış, yanlış söylemiş ve atladığım yerler olabilir" yanıtını verdi.

Ongun, Palazoğlu'nun Tuzla'da tamamladığı lüks konut projesinin iskan işlemleri için kendisiyle görüştüğünü belirtti.

CHP'nin Tuzla Belediyesi'ni kazanmasının ardından Palazoğlu'nun iskan konusunda kendisinden yardım istediğini söyleyen Ongun, savcılık ifadesindeki iddiaları hatırlatarak, "İskan alma konusuyla ilgili benim onu Kültür A.Ş. ihalelerini almaya zorladığımı iddia ettiği için soruyorum. Böyle bir görüşme aramızda oldu mu?" diye sordu.

Palazoğlu ise "Murat Beyden bu iletişimle alakalı ricada bulundum. Doğrudur" yanıtını verdi.

AVUKAT SERTKAYA, İŞ YERİNDE BULUNAN 38 FİRMAYA AİT KAŞEYİ SORDU

Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya da Palazoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda 38 farklı firmaya ait kaşe bulunmasını gündeme getirdi.

Sertkaya, Palazoğlu'nun emniyet ifadesindeki, "Muhasebecilerin başkaca firmaların kaşelerini yanında bulundurabileceklerini ve bu şekilde bir tespit yapıldığını düşünüyorum" sözlerini hatırlattı.

Bunun üzerine Palazoğlu, "Düşünüyorum demişim, tahminde bulunmuşum" yanıtını verdi.

Palazoğlu'nun avukatının savunmasının ardından ana iddianameden tutuklu ek iddianameden tutuksuz yargılanan Hüsnü Yüksel Tunar'ın savunmasına geçildi.