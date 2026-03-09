İbb Davası Başladı... Sanıklar Salona Getirildi, Ekrem İmamoğlu Ayakta Alkışlandı

Haber: Zuhal Çiloğlan/ Esra Tokat

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasında tutuklu sanıklar salona getirildi. İmamoğlu, izleyeciler tarafından ayakta alkışlandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan ve aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu, Selim İmamoğlu, saat 09.52'de duruşma salonuna giriş yaptı.

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirildi. Tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklara "izleyicilere el sallamayın" uyarısı

Duruşma salonuna getirilen sanıklar alkışlarla karşılandı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ise izleyiciler ayağa kalkarak ıslıklarla karşıladı. Bunun üzerine salondaki görevliler sanıkları izleyicilere el sallamamaları yönünde uyardı. İzleyiciler bu uyarıya alkışlayarak tepki gösterirken, sanıklara "Sizi seviyoruz" diyerek seslendiler. İzleyici tarafından "İstanbul ve Cumhuriyetin muhafızları, sizlerle gurur duyuyoruz" şeklinde sanıklara seslenildi.

Duruşma salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı

İlk duruşmayı takip etmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu, Selim İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Gökçe Gökçen, Burhanettin Bulut, Güldem Atabay, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Evrim Rızvanoğlu, Serkan Özcan, CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, milletvekilleri Suat Özçağdaş, Engin Altay, Türkan Elçi, Aliye Coşar, Nail Çiler, Tahsin Ocaklı, Mahmut Tanal, İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Kadim Durmaz, Sibel Suiçmez, Umut Akdoğan, Murat Çan, parti meclisi üyeleri ve 81 İl Başkanı, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezeoğlu, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'un da arasında yer aldığı parti heyeti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık da salonda yer aldı.

Duruşmanın görüldüğü Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne giden yollarda ve kampüste yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonunun çevresinde TOMA'larla çok sayıda kolluk kuvveti bulunuyor.

Dilek İmamoğlu: "Ekrem İmamoğlu'nun duruşma için hazır"

Duruşma öncesi Dilek İmamoğlu basın mensuplarının bulunduğu alana gelerek kısa bir açıklama yaptı. Duruşmanın canlı yayınlanması taleplerini sık sık dile getirdiklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile en son geçen hafta görüştüğünü ve moralinin yerinde olduğunu belirtti. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun duruşma için hazır olduğunu, savunmasına hazırlanırken tüm dokümanlara erişiminin olduğunu dile getirdi.