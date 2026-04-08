İBB Davasında 18. Celse: Tutukluların Savunmaları ve Tahliye Edilen Başelli'nin Desteği

Artı Gerçek- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasının 18. celsesi görülüyor. Tutuklular saat 10.30'da alkışlarla salona girdi ve tahliye edilen İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli de onlara destek için duruşmaya katıldı.

Duruşma, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın savunmasıyla başladı. Erdoğan, olmayan bir veriyi gönderdiği iddiasıyla 5 ayı aşkın süredir tutuklu olduğunu belirterek, 'Olmayan bir şeyi nasıl ikrar edebilirim anlayamıyorum' dedi. Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, savcının Erdoğan'a 'Bunun içerisinde olsa olsa seçmen verisi olur' dediğini aktardı ve Erdoğan bunu doğruladı.

Ardından İBB Dijital Yayınlar Koordinatörü Ulaş Yılmaz savunma yaptı. Yılmaz, 6 aya yakındır hapiste olmasını hukuk güvenliği ilkesiyle bağdaşmadığını söyleyerek, cezaevindeki kötü koşulları ve ailesinden uzak kalmanın zorluklarını anlattı. '6 aya yaklaşan esaretin telafisi mümkün değil' diyerek tahliye ve beraat talep etti.

Murat Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya Danış'ın sorularına yanıt veren Yılmaz, savcının kafasında bir kurgu olduğunu ve olayları buna uydurmaya çalıştığını ifade etti. Savcının tezini değiştirmediğini ve örnekleri bükmeye çalıştığını söyledi.