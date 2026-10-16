İBB davasında 436 sanık 100. duruşmada hakim karşısında, İmamoğlu savunma yapıyor - Son Dakika
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İBB davasında 436 sanık 100. duruşmada hakim karşısında, İmamoğlu savunma yapıyor

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İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanık, 100. duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma İmamoğlu'nun savunmasıyla sürerken, 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapsi isteniyor.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanık, 100'üncü duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Marmara Ceza İnfaz Kurumu Silivri Yerleşkesi'ndeki salonda duruşma saat 12.00'da başladı. Duruşmada Ekrem İmamoğlu, savunmasına devam edecek.

Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluPolitikaGüncelHakimSon Dakika

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