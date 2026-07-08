İbb Davasında 64. Gün… Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de Arasında Olduğu 7 Kişiye Tahliye - Son Dakika
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İbb Davasında 64. Gün… Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de Arasında Olduğu 7 Kişiye Tahliye

08.07.2026 18:19  Güncelleme: 19:13
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İBB davasında mahkeme, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 17 Ağustos'ta görülecek.

Haber: Esra TOKAT - Zuhal ÇİLOĞLAN

İSTANBUL - İBB davasında ara kararını açıklayan Mahkeme, tutuklu sanıklar Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay, İSFALT Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve Kültür A.Ş. Etkinlik ve Organizasyon Şefi Metin Bal'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme Başkanı, bir sonraki tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi. Sonraki duruşma 17 Ağustos'a bırakıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam edildi.

İBB davasında savcılık, tutuklu sanıklar Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay'ın tahliyesini istedi. Duruşmaya verilen 1 saatlik aranın ardından Mahkeme Heyeti ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklar, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay, İSFALT Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve Kültür A.Ş. Etkinlik ve Organizasyon Şefi Metin Bal'ın tahliyesine karar verildi.

Mahkeme Başkanı, bir sonraki tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi. Sonraki duruşma 17 Ağustos'a bırakıldı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İnan Güney, 3. Sayfa, Politika, Mahkeme, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davasında 64. Gün… Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de Arasında Olduğu 7 Kişiye Tahliye - Son Dakika

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