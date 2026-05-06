İbb Davası 33. Gün... Avukattan "Kayyum Döküm Faaliyetini Durdurdu" İddiası

Haber: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - Tutuklu sanık avukatı Oğuzcan Bahar, Cebeci Maden Sahası'na yönelik savunmalar başlayınca kayyum heyetinin döküm faaliyetlerini durdurduğunu belirtti ve "Biz hafta başından beri faaliyetin devam ettiğini iddia ediyorduk. Faaliyet dün ya da bugün itibarıyla durmuş. Yani dökümü durdurmuş kayyum. Herhalde burada konuştuklarımız kulağına gitti." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 77'si tutuklu, 414 sanıklı İBB davasının 33. günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam edildi.

Bugünkü duruşmada, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden, "Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye ait Cebeci Maden Sahası Bölgesi'ne İBB tarafından hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıkların savunmaları alındı. Yağmur Cansu Yeşilyurt, iddianamede firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde genel müdür olduğunun sehven yazıldığını belirterek, harita mühendisi olduğunu söyledi.

"Şu anda kayyum heyeti döküm faaliyetini durdurmuş"

Gülibrahimoğlu'nun şirketinde kantar sorumlusu olarak çalıştığını belirten Volkan Ateş'in avukatı Oğuzcan Bahar, sanık Yeşilyurt'a çeşitli sorular yöneltti. Avukat Bahar'ın, "Örgüte üye olduğunuz söyleniyor. Bir örgüte üye misiniz" sorusuna Yeşilyurt, "Bir örgütten bahsedemem. Öyle bir şey yok. Ben bir şirkette çalışan personelim" yanıtını verdi.

Avukat Oğuzcan Bahar, İBB davasında Cebeci'ye yönelik savunmalar başlayınca kayyum heyetinin döküm faaliyetlerini durdurduğunu iddia etti. Bahar, "Biz hafta başından beri faaliyetin devam ettiğini iddia ediyorduk. Faaliyet dün ya da bugün itibarıyla durmuş. Yani dökümü durdurmuş kayyum. Herhalde burada konuştuklarımız bir şekilde kulağına gitti. Şu anda kayyum heyeti döküm faaliyetini durdurmuş" dedi.

"Avukat Selcen Akar, müvekkilime etkin pişmanlık için sözleşme imzalatmak istedi"

Müvekkili Yeşilyurt'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olmadığını, sanıklardan neredeyse hiçbirini tanımadığını ifade eden avukat Metin Çetinbaş, "SGK'lı olarak Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde harita mühendisi olarak çalışmaktadır" dedi. Davada, anayasadaki ölçülülük ilkesinin ihlal edildiğini söyleyen Çetinbaş, avukat Selcen Akar'ın müvekkiline etkin pişmanlık için sözleşme imzalatmak istediğini de sözlerine ekledi.

Müvekkilinin savcılıkta tehdit edildiğini, bir gün sonra da kayyum tarafından işten çıkartıldığını ifade eden avukat Çetinbaş, "Tekrar gözaltına alındığında 'Savcı daha kaç kere geleceksin buraya' diyerek bağırıyor. Her çağrıldığında giden genç bir kadına karşı savcının hitap şekli yasalara ve meslek etiğine ne kadar uygun" diye sordu. Çetinbaş, "Amaçlarının ne olduğu bellidir. Müvekkili itirafçı olmaya zorlamaktır" dedi.

Müvekkiline 2 defa keyfi gözaltı işlemi yapıldığını söyleyen Çetinbaş, "Yağmur Cansu Yeşilyurt hakkında itirafçıların bir beyanı yok. Tanık beyanı, sanıkların aleyhte beyanı yok, rapor yok. Bu rağmen müvekkilim keyfen 7 aydır tutuklu" dedi. "Bu iddianame ve soruşturmanın savunulacak bir yanı olmadığı bellidir" diyen avukat Çetinbaş, "Müvekkilimin savunma hakkını açıkça kısıtladınız" ifadelerini kullandı.

"Kumpas davası" hatırlatması...

Avukat Çetinbaş, 26 yıl hakimlik yaptığını ifade ederek, "Bu salonlarda kasılarak hakimlik, savcılık taslayan, herkese tepeden bakan, kendini dokunulmaz sanan kumpas davasının hakim ve savcılarının başına gelen sonları size hatırlatmak isterim" ifadelerini de kullandı. İddianamedeki baz istasyonu kayıtlarına da değinen avukat Çetinbaş, "Şişli'de gelen geçen hareketi en az 1 milyon kişi. Baz istasyonu verisi bütün Şişli'de gösterildiğine göre 1 milyon sanık olabilir mi?" diye konuştu. Çetinbaş ayrıca, Cebeci Maden Sahası'nın bulunduğu Sultangazi ilçesinin nüfusunun 530 bin olduğunu ifade ederek, "Tesadüfen gelip geçenleri saydığımızda bu sayı 1 milyonu bulur" dedi.

Avukat Metin Çetinbaş'ın savunması devam ederken Mahkeme Başkanı araya girdi ve duruşmanın yarın devam edeceğini söyledi.