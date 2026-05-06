İbb Davası 33. Gün... Avukattan "Kayyum Döküm Faaliyetini Durdurdu" İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası 33. Gün... Avukattan "Kayyum Döküm Faaliyetini Durdurdu" İddiası

İbb Davası 33. Gün... Avukattan "Kayyum Döküm Faaliyetini Durdurdu" İddiası
06.05.2026 18:26  Güncelleme: 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sürdüğü davada, Cebeci Maden Sahası'na yönelik döküm faaliyetlerinin kayyum heyeti tarafından durdurulduğu açıklandı. Sanıkların savunmaları devam ederken, avukat Oğuzcan Bahar, durumu eleştirdi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - Tutuklu sanık avukatı Oğuzcan Bahar, Cebeci Maden Sahası'na yönelik savunmalar başlayınca kayyum heyetinin döküm faaliyetlerini durdurduğunu belirtti ve "Biz hafta başından beri faaliyetin devam ettiğini iddia ediyorduk. Faaliyet dün ya da bugün itibarıyla durmuş. Yani dökümü durdurmuş kayyum. Herhalde burada konuştuklarımız kulağına gitti." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 77'si tutuklu, 414 sanıklı İBB davasının 33. günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam edildi.

Bugünkü duruşmada, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden, "Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye ait Cebeci Maden Sahası Bölgesi'ne İBB tarafından hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıkların savunmaları alındı. Yağmur Cansu Yeşilyurt, iddianamede firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde genel müdür olduğunun sehven yazıldığını belirterek, harita mühendisi olduğunu söyledi.

"Şu anda kayyum heyeti döküm faaliyetini durdurmuş"

Gülibrahimoğlu'nun şirketinde kantar sorumlusu olarak çalıştığını belirten Volkan Ateş'in avukatı Oğuzcan Bahar, sanık Yeşilyurt'a çeşitli sorular yöneltti. Avukat Bahar'ın, "Örgüte üye olduğunuz söyleniyor. Bir örgüte üye misiniz" sorusuna Yeşilyurt, "Bir örgütten bahsedemem. Öyle bir şey yok. Ben bir şirkette çalışan personelim" yanıtını verdi.

Avukat Oğuzcan Bahar, İBB davasında Cebeci'ye yönelik savunmalar başlayınca kayyum heyetinin döküm faaliyetlerini durdurduğunu iddia etti. Bahar, "Biz hafta başından beri faaliyetin devam ettiğini iddia ediyorduk. Faaliyet dün ya da bugün itibarıyla durmuş. Yani dökümü durdurmuş kayyum. Herhalde burada konuştuklarımız bir şekilde kulağına gitti. Şu anda kayyum heyeti döküm faaliyetini durdurmuş" dedi.

"Avukat Selcen Akar, müvekkilime etkin pişmanlık için sözleşme imzalatmak istedi"

Müvekkili Yeşilyurt'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olmadığını, sanıklardan neredeyse hiçbirini tanımadığını ifade eden avukat Metin Çetinbaş, "SGK'lı olarak Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde harita mühendisi olarak çalışmaktadır" dedi. Davada, anayasadaki ölçülülük ilkesinin ihlal edildiğini söyleyen Çetinbaş, avukat Selcen Akar'ın müvekkiline etkin pişmanlık için sözleşme imzalatmak istediğini de sözlerine ekledi.

Müvekkilinin savcılıkta tehdit edildiğini, bir gün sonra da kayyum tarafından işten çıkartıldığını ifade eden avukat Çetinbaş, "Tekrar gözaltına alındığında 'Savcı daha kaç kere geleceksin buraya' diyerek bağırıyor. Her çağrıldığında giden genç bir kadına karşı savcının hitap şekli yasalara ve meslek etiğine ne kadar uygun" diye sordu. Çetinbaş, "Amaçlarının ne olduğu bellidir. Müvekkili itirafçı olmaya zorlamaktır" dedi.

Müvekkiline 2 defa keyfi gözaltı işlemi yapıldığını söyleyen Çetinbaş, "Yağmur Cansu Yeşilyurt hakkında itirafçıların bir beyanı yok. Tanık beyanı, sanıkların aleyhte beyanı yok, rapor yok. Bu rağmen müvekkilim keyfen 7 aydır tutuklu" dedi. "Bu iddianame ve soruşturmanın savunulacak bir yanı olmadığı bellidir" diyen avukat Çetinbaş, "Müvekkilimin savunma hakkını açıkça kısıtladınız" ifadelerini kullandı.

"Kumpas davası" hatırlatması...

Avukat Çetinbaş, 26 yıl hakimlik yaptığını ifade ederek, "Bu salonlarda kasılarak hakimlik, savcılık taslayan, herkese tepeden bakan, kendini dokunulmaz sanan kumpas davasının hakim ve savcılarının başına gelen sonları size hatırlatmak isterim" ifadelerini de kullandı. İddianamedeki baz istasyonu kayıtlarına da değinen avukat Çetinbaş, "Şişli'de gelen geçen hareketi en az 1 milyon kişi. Baz istasyonu verisi bütün Şişli'de gösterildiğine göre 1 milyon sanık olabilir mi?" diye konuştu. Çetinbaş ayrıca, Cebeci Maden Sahası'nın bulunduğu Sultangazi ilçesinin nüfusunun 530 bin olduğunu ifade ederek, "Tesadüfen gelip geçenleri saydığımızda bu sayı 1 milyonu bulur" dedi.

Avukat Metin Çetinbaş'ın savunması devam ederken Mahkeme Başkanı araya girdi ve duruşmanın yarın devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası 33. Gün... Avukattan 'Kayyum Döküm Faaliyetini Durdurdu' İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
MHP’li Feti Yıldız’dan ’mutlak butlan’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
Tahir Kıran’dan Fenerbahçe’deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi
Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu

19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 19:14:28. #7.12#
SON DAKİKA: İbb Davası 33. Gün... Avukattan "Kayyum Döküm Faaliyetini Durdurdu" İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.