İBB Davasında 19. Gün: Sanık Sayısı 414'e Çıktı, Avukattan Çarpıcı Savunma

09.04.2026 14:10
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve 414 sanığın bulunduğu İBB davasının duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Duruşmada veri sızdırma iddiaları ve savunmalar gündeme geldi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu İBB davasının duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda 19. gününde devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, sanık sayısı 92'si tutuklu olmak üzere 414'e çıktı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar arasında Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve avukatı Mehmet Pehlivan katıldı. Tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyiciler tarafından alkışlarla ve 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganlarıyla karşılandı.

Duruşmada, İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek'in çapraz sorgusu ve avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun savunması yapıldı. Geçek, eylem 13 kapsamında 'veri sızdırma' iddiasıyla tutuklu yargılanıyor. Avukat Koçoğlu, savunmasında mahkemeye getirdiği 500 bin lira ile soruşturma yöntemlerini eleştirerek, 'Size rüşvet verdim desem ne yapacaksınız' diyerek delil yetersizliğine dikkat çekti. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın savunmasına geçilecek.

Davanın 18. gününde, veri sızıntısı iddialarına ilişkin savunma yapan sanıklar suçlamaları reddetti. Melih Geçek ise gözaltı sırasında polislerin görüntü kaydı talimatı verdiğini ifade etti.

