"İbb Davası"Nın Tensip Zaptında Hatalı İsim Nedeniyle "Yapay Zeka" Tartışması

10.03.2026 15:00  Güncelleme: 15:51
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden İBB davasında, hazırlanan tensip zaptında 'Kamu Hukuku, Kamu oğlu' şeklinde hatalı bir isim yer aldı. Avukat Ali Rıza Dizdar, bu hatayı yapay zeka kaynaklı olarak değerlendirirken, mahkeme başkanı ise yapay zekayı bilmediğini ifade etti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davanın ikinci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında, müşteki olarak 1 Ocak 1980 doğumlu "Kamu Hukuku, Kamu oğlu" şeklinde hatalı bir isim yazıldığı görüldü. Avukat Ali Rıza Dizdar, bu hata nedeniyle tensip zaptının "yapay zeka" ile yazıldığını iddia ederek, "Kim bu Kamu oğlu, 1980 doğumlu Kamu Hukuku? Şu anda salonda mı?" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme başkanı ise "Ben yapay zeka kullanmayı bile bilmiyorum" yanıtını verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının ikinci günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 no'lu salonda görülmeye devam ediyor.

Duruşmada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında, müşteki olarak 1 Ocak 1980 doğumlu "Kamu Hukuku, Kamu oğlu" şeklinde hatalı bir isim yazıldığı görüldü.

Avukat Ali Rıza Dizdar, bu hata nedeniyle tensip zaptının "yapay zeka" ile yazıldığını iddia ederek "Kim bu Kamu oğlu, 1980 doğumlu Kamu Hukuku? Şu anda salonda mı?" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme Başkanı ise "Ben yapay zeka kullanmayı bile bilmiyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Yapay Zeka, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Kamu, Son Dakika

