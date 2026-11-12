İBB davasında savcı 46 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını istedi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) iBB davasının 109'uncu gününde ara mütalaasını açıklayan duruşma savcısı; 46 tutuklu sanığın tamamının tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 109. günü, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle devam etti.

Ekrem İmamoğlu da dahil tüm tutuklu sanıkların beyanda bulunduğu üçüncü duruşmada bugün, duruşma savcısı ara mütalaasını açıkladı.

Savcı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme Heyeti ara karar için duruşmaya bir saat ara verdi.

İmamoğlu salondan ayrılırken "Daha önce de söylediğim gibi, adalet dışarda" diye izleyici bölümüne seslendi.