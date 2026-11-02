İBB davasında tanık Arzu Uçar, eşinin mobbing nedeniyle intihar ettiğini öne sürdü - Son Dakika
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İBB davasında tanık Arzu Uçar, eşinin mobbing nedeniyle intihar ettiğini öne sürdü

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İBB davasında tanık Arzu Uçar, eşinin mobbing nedeniyle intihar ettiğini öne sürdü
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İBB Davası'nın üçüncü duruşması 102. gününde Silivri'de sürüyor; müşteki ve tanıklar dinleniyor. Tanık Arzu Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesi'ndeki mobbing nedeniyle intihar ettiğini öne sürdü ve tazminat karşılığı dairenin tapusunun 2019'dan beri verilmediğini savundu.

HABER: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davanın üçüncü duruşmasında, müşteki ve tanıklar dinleniyor. Tanık Arzu Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı dönemde maruz kaldığı mobbing nedeniyle intihar ettiğini öne sürdü, eşinin ölümü sonrasında tazminat karşılığında kendilerine verildiğini belirttiği dairenin tapusunun hala teslim edilmediğini savundu.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam ediliyor. Duruşmaların 102. gününde, dosyadaki müşteki, tanık ve gizli tanıklar dinlenecek.

ALİ KURT: "MAHKEMEYİ YANILTTIĞI İÇİN ADEM SOYTEKİN'DEN ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada ilk olarak söz verilen müşteki Bahattin Uçar, "Savcılık makamındaki ifademi tekrar ederim, ekleyeceğim bir şey yoktur. Şikayetçi olduğum sanık yok" dedi.

Tutuklu KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt da söz alarak, itirafçı sanık Adem Soytekin'in iddiaları üzerinden, "Ben sizden kendi adıma ya da eşim dostum adına dükkan aldım mı?" diye Uçar'a sordu. Uçar, "Almadınız, zaten o proje iptal oldu" yanıtını verince Kurt, "Adem Soytekin'den mahkemeyi yanılttığı için şikayetçiyim" dedi.

Müşteki Mehmet İlhan Gülay, "Hiç kimseden şikayetçi değilim, davaya katılma talebim yok" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen müşteki Avni Çelik, şikayetinin olmadığını söyledi.

Müşteki İlker Keleş ise şikayetinin devam ettiğini belirtti. Çetin Gül, şikayetinin devam ettiğini ancak davaya müdahil olmak istemediğini söyledi.

Sonrasında kürsüye Nezih Barut geldi. Barut, beyanlarının doğru olduğunu ve şikayetinin devam ettiğini belirtti. Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Doğa Şanlıoğlu, "Müvekkilimden şahsi olarak şikayetçi misiniz?" sorusunu yöneltti. Barut, "Şahsi şikayet değil, şirket vekili sıfatıyla şikayettir" dedi.

TANIK UÇAR: "EŞİM MOBİNG SONUCU İNTİHAR ETTİ"

Toplam 10 müştekinin ardından tanıklar dinlenmeye başlandı. İlk olarak söz alan tanık Arzu Uçar, eşinin 23 yıl boyunca Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığını ve üzerine atılan bir suçlama nedeniyle intihar ettiğini savundu. Uçar, tazminat karşılığında kendisine daire verildiğini ama 2019'dan bu yana tapusunun kendisinin üstüne yapılmadığını iddia etti.

Arzu Uçar, Ekrem İmamoğlu evine başsağlığına geldiğinde aile dostu Ertuğrul Gündoğdu'nun kendisine durumu aktardığını, ilerleyen süreçte Westside'da ev bakmalarının söylendiğini, ancak daha sonra vazgeçildiğini öne sürdü.

Uçar, ardından bir tören sırasında Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiğinde kendisine, "Başkanım, siz ev diyorsunuz ama bunlar öyle demiyor" dediğini aktararak, şunları söyledi:

"Westside'dan daire bakmamız istendi. Orada bize dört-beş tane daire gösterdiler. Hatta çıkışta kızımı sevdi ve 'Güzel çocuğum, sen hangisini diyorsan o olacak' dedi. Sonrasında, 11 Mart 2019'da o siteye taşındık. Kasım 2019'da iskan çıktı. Ancak 1 Kasım 2019'dan beri bizim tapumuz verilmiyor. Bana, 'bu daire belediyenin malıdır. Belediye kime derse ona veririz' dediler. Burada bir mağduriyet söz konusu. 23 yıl emek vermiş bir insanın hayatına son verildi. Kendisine mobbing uygulandı. Geride iki tane evlat bırakıldı. Hala bizimle dalga geçilmeye devam ediliyor. Hala bizimle oynanıyor. O konuda gerekli belgelerin hepsini de sundum."

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Uçar'ın ardından Aydın Şahin söz alarak "İtirafçı sanık Adem Kameroğlu'nun talimatıyla bankadan 2 milyon lira çektim ve Necati Özkan'a verdim. Özkan 4 seferde 500 bin lirayı Kameroğlu İnşaat'a yatırdı" dedi. Şahin'in ardından duruşmaya ara verildi.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiBeylikdüzü BelediyesiPolitikaGüncelSon Dakika

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