İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 19 gözaltı

(İSTANBUL) İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'ne yönelik yeni operasyonda 12, Üsküdar Belediyesi Kent A.Ş.'ye yönelik operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda bu sabah yeni gözaltılar gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB soruşturması kapsamında Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bazı ihaleler gerekçe gösterildi. Operasyon sonucu 12 kişi gözaltına alınırken, yurt dışında bulunduğu belirtilen bir kişi ile ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Üsküdar Belediyesi Kent A.Ş. ile ilgili operasyon ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve bazı yapı ruhsatı, iskan işlemleriyle ilgili soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyon sonucu 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.