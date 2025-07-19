İBB'den Çiftçilere İlk Hasat Bayramı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), İstanbullu çiftçilere dağıtılan fidelerden elde edilen sebzelerin ilk hasadı yapıldı.

Beykoz'da düzenlenen Hasat Bayramı Etkinliği'nde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, çiftçilere değer verdiklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Türkiye'nin, üretici güçlüyse güçlü olacağını belirten Aslan, "Sizler toprağı besleyen, topraktan beslenen, hiç durmadan çalışan emekçilerimizsiniz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık.'" dedi.

Aslan, yazlık sebze üreten çiftçilere domates, biber, hıyar, patlıcan ve karpuz fidesi ile ücretsiz sulanma desteği sağladıklarını aktararak "Ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçilerimizi daha kazançlı, alternatif ürüne yöneltmek için bu yıl ilk defa kuru fasulye ve nohut tohumu desteği verdik. Ayrıca Halk Bostanı, okul ve kreş bostanı uygulamalarını başlattık." diye konuştu.

Programa, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, çiftçiler ve Beykoz sakinleri katıldı.

Etkinlikte, Beykoz'daki bostanlardan toplanan ilk mahsuller, stantlarda satışa sunuldu.