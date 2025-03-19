İBB'den Ekrem İmamoğlu ve Gözaltılarla İlgili Açıklama - Son Dakika
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İBB'den Ekrem İmamoğlu ve Gözaltılarla İlgili Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu ve 106 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan gözaltılara ilişkin açıklama yaptı. İBB, hukukun üstünlüğüne olan inancını vurgulayarak halk hizmetinin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

19.03.2025 10:54  Güncelleme: 10:55
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan gözaltılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inançlarının tam olduğu vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan gözaltılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inançlarının tam olduğu vurgulandı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 84'ünün gözaltına alındığı, 22 kişinin ise hala arandığı belirtildi.

"İstanbul halkına hizmeti aksatmayacağız"

İBB'nin açıklamasında, "Bugün, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü bir sürece tanıklık etmekteyiz. Hukukun üstünlüğü ve demokratik iradeye olan inancımız doğrultusunda, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

İBB, adaletin en kısa sürede yeniden tesis edileceğine ve başkanları başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarının görevlerine döneceğine dair inançlarının tam olduğunu vurguladı. Açıklamanın devamında, 16 milyon İstanbulluya hizmetin kesintisiz süreceğinin altı çizilerek, "Bu süreçte, bizlere düşen en önemli sorumluluk, İstanbul halkına hizmeti aksatmamak. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacak, şehrimize olan sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." denildi.

İBB, sürecin en kısa sürede olumlu şekilde sonuçlanacağına olan inancı da dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den Ekrem İmamoğlu ve Gözaltılarla İlgili Açıklama - Son Dakika

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