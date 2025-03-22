İBB'den İmamoğlu Açıklaması: İhalelere Katılma Yetkisi Yok

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada, belediye başkanlarının yasa gereği ihalelere katılmayacağı, imza atamayacağı ve bireysel takip yapamayacağı belirtildi.

İBB tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlıklı bir yazılı açıklama daha yapıldı. Açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tüm belediye ihaleleri, reklam izinleri ve ticari kararlar üzerinde doğrudan etkisi olduğuna dair iddiasına yanıt verildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yalan: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tüm belediye ihaleleri, reklam izinleri ve ticari kararlar üzerinde doğrudan etkisi vardır yalanı.

Gerçek: Belediye başkanları, yasa gereği ihalelere katılmaz, imza atmaz ve bireysel takip yapmaz. Bu işlemler ilgili birimler ve profesyonel yöneticiler tarafından yürütülür."