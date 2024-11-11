İBB'den Lise Öğrencilerine Ücretsiz Sanat Rotası Turları

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraklerinden Kültür AŞ, Sanat Rotası ile müze turlarına devam ediyor. Daha önce farklı müzelerde gerçekleşen ücretsiz Sanat Rotası turları bu kez ara tatil boyunca lise öğrencilerini ağırlayacak. Gençlerin tarih ve sanat bilincinin geliştirilmesi ve kültürel birikimlerinin zenginleştirilmesinin amaçlandığı etkinlik, İstanbul'un önemli müzelerine yapılan gezilerle şehrin köklü tarihini ve dokusunu keşfetme fırsatı sunuyor.

Lise öğrencileri, 11-15 Kasım günleri arasında gerçekleşecek Sanat Rotası kapsamında; Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Dijital Deneyim Müzesi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni ücretsiz ziyaret edebilecek. Her gün farklı bir müzeyi ziyaret edecek olan öğrenciler, yaşadıkları şehrin kültürel zenginliklerini keşfederken, vizyonlarını genişletecek bir deneyim yaşama imkanı bulacak. Ara tatil boyunca sürecek program, gençleri sanata ve tarihe dair ilham verici bir yolculuğa çıkararak onların kültürel farkındalığını artırmayı hedefliyor.

11-15 Kasım günleri arasında gerçekleşecek olan ve yalnızca lise öğrencileri için tasarlanan Sanat Rotası turuna katılım için öğrenci kimliği ibrazının zorunlu olduğu bildirildi. Öğreciler, Sanat Rotası'na katılmak için Radar Türkiye uygulamasını indirerek ücretsiz kayıt oluşturabilecek.

Ziyaret Günleri ve Saatleri: 11 Kasım Pazartesi, Saat 10.00- Şerefiye Sarnıcı, 12 Kasım Salı, Saat 12.00- Panorama 1453 Tarih Müzesi, 13 Kasım Çarşamba, Saat 11.00- Yerebatan Sarnıcı, 14 Kasım Perşembe, Saat 11.00- Miniatürk, 15 Kasım Cuma, Saat 12.00- Dijital Deneyim Müzesi.

Yerebatan Sarnıcı

İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan; günümüze ulaşabilen erken dönem mimarlık örneklerinden ve dünyanın önemli kültür miraslarından biri olarak kabul edilen Yerebatan Sarnıcı, yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor. Çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda İBB Miras tarafından restore edilen tarihi sarnıç, büyüleyici atmosferinde ev sahipliği yaptığı etkinlikler ile ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Şerefiye Sarnıcı

360 derece projection mapping sisteminin entegre edildiği dünyanın en eski yapısı olan Şerefiye Sarnıcı, ziyaretçilerine sıra dışı bir müze deneyimi yaşatıyor. 1600 yıllık tarihin sanat ve teknolojiyle buluştuğu atmosferde büyüleyici bir deneyim sunan sarnıç, İBB Kültür AŞ ve TUCE Investment iş birliğiyle gerçekleşen mapping gösterimiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Panorama 1453 Tarih Müzesi

29 Mayıs 1453 sabahı, dijital bir yorumla yeniden hayat buldu. Dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, İBB Kültür AŞ ve TUCE Investment is¸ birliği ile gerçekleşen "Sultan Mehmed'in Rüyası" isimli projection mapping gösterisi ile deneyimlenebilen ve sürükleyici bir müze kimliği kazandı. Ziyaretçilerine 3 boyutlu bir müzecilik deneyimi yaşatan Sultan Mehmed'in Rüyası, II. Mehmed'in şehzadelikten başlayan ve Konstantinopolis'i fethetme tutkusunun adım adım nasıl gerçeğe döndüğüne odaklanan görsel bir şölen sunuyor.

Miniatürk

Miniatürk Antik Çağ'dan Roma'ya ve Bizans'a, Selçuklu'ya Osmanlı'ya değin, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiriyor. Ayrıca İBB Kültür AŞ ve ModelPort iş birliğiyle hazırlanan 10 binden fazla figürün 1/87 oranında küçültülmüş modellerinin yer aldığı İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Dijital Deneyim Müzesi

Dijital Deneyim Müzesi, ziyaretçilerine geleneksel bir müze ziyaretinin ötesinde dijital teknolojiler ve multi-disipliner yaklaşımla hazırlanan sergilerle, sanatın ve teknolojinin sınırlarını zorlayan bir deneyim vaat ediyor. Sanal gerçeklikten artırılmış gerçekliğe, dokunmatik ekranlardan yapay zeka destekli interaktif uygulamalara kadar geniş bir teknoloji yelpazesi kullanılarak, ziyaretçilere eserlerle doğrudan bir iletişim ve etkileşim kurma fırsatı sunuluyor. İBB'nin yenilikçi adımları ve çağdaş yaklaşımları sayesinde açılan müze, geleneksel müzecilik anlayışını teknolojinin sonsuz olanaklarıyla birleştirerek, kültür ve sanatın evrensel dilini yeni bir boyuta taşıyor.