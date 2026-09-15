İBB'den öğrencilere kırtasiye ve eğitim desteği - Son Dakika
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İBB'den öğrencilere kırtasiye ve eğitim desteği

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim-öğretim döneminde 50 bin öğrenciye kırtasiye ve eğitim desteği sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim-öğretim döneminde 50 bin öğrenciye kırtasiye ve eğitim desteği sağlayacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Şehit Serkan Özbakır Ortaokulu'nda kırtasiye dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "2019'dan bugüne 238 bin 271 öğrencimize kırtasiye ve eğitim seti desteği sağladık. Yeni dönemde 50 bin öğrencimize toplam 125 milyon lira değerinde kırtasiye ve eğitim desteği sağlayacağız. Desteğimiz kırtasiye desteği ile bitmiyor. 2027 yılında 50 bin hanemize ayda 3 bin lira beslenme desteği sağlayacağız. Bunun için tam 1 milyar 800 milyon liralık kaynak ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kişi başı 5 bin lira olmak üzere 30 bin öğrenciye toplam 150 milyon liralık okul kıyafeti desteği vereceklerini kaydeden Aslan, "Kızlar Okusun Diye" desteğimizle 90 bin kız öğrenciye 315 milyon lira destek sağlayacaklarını ifade etti.

Aslan, 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında öğrencilerin ilk aylık abonmanlarını da 1 liraya alabileceklerini hatırlattı.

Kırtasiye dağıtım törenine meclis üyeleri, muhtarlar, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Desteği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den öğrencilere kırtasiye ve eğitim desteği - Son Dakika

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