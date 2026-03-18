İBB'den Ramazan Etkinliği: Kültürel Miras Vurgusu
İBB'den Ramazan Etkinliği: Kültürel Miras Vurgusu

İBB\'den Ramazan Etkinliği: Kültürel Miras Vurgusu
18.03.2026 00:13
Şehirde Ramazan etkinlikleri kapsamında 'İnançsal ve Kültürel Mirasımız' programı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ile Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Müdürlüğü tarafından "Şehirde Ramazan" etkinlikleri kapsamında "İnançsal ve Kültürel Mirasımız" programı düzenlendi.

Sultanahmet'te bulunan Sıbyan Mektebi'nde gerçekleştirilen programın konukları, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osmay Güre ve müzisyen Serdar Coşgun oldu.

Etkinlikte konuşan Güre, ilahi ve nefeslerin anlam ve önemine dikkati çekerek, "Bu ilahilerin burada söylenmesi elbette önemli. En az bunun kadar önemli bir diğer husus da zikredilen ilahi ve nefeslerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesidir. Bir gelenek ve kültür ancak böyle devam edebilir. Burada seslendirilen eserler, bizlere bırakılan önemli bir kültürel miras anlamına geliyor. Bu kültürel miras birlikteliğimiz için çok kıymetli bir anlama sahiptir. Burada yaptığımız iş bir kılavuzluktur." dedi.

Serdar Coşgun ise etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İcra edilen eserler aslında bizlere aşkı anlatıyor. Mecazı aşktan geçerek, gerçek aşka ulaşmayı söze döküyor. İçinde yaşadığımız dünyadaki sıkıntılar ve kültürel yozlaşmanın temel sebebi aşkın yitirilmesidir. Beden yemekten ruh ise kulaktan beslenir. Kulağımıza doğduğumuzda ezan okunmasının sebebi de budur. Bizler ruhun ölümsüzlüğüne inanıyoruz ve amacımız o ruhu beslemektir." ifadelerini kullandı.

"En önemli görevimiz, bu nefesleri bizden sonrakilere aktarmaktır"

Coşgun, dünyanın bir kargaşa ve savaş hali içinde olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Günümüzdeki yozlaşmanın en büyük nedeni kulaktan alınan sevgi, aşk, ahlak gibi değerlerin artık alınamıyor olmasıdır. Zikrettiğimiz eserler bu değerlerin bizlere ulaşan halleridir. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. En önemli görevimiz, bu nefesleri bizden sonrakilere aktarmaktır. Bu hepimiz için bir amaç olmalıdır. Dünyadaki sıkıntıların giderilmesine en önemli katkı bu olacaktır."

Etkinlikte Serdar Coşgun'a kemanda Ali Duyarlar, kanunda Erman Hallaçoğlu, gitarda ise Can Doktor eşlik etti.

Programda Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyleydi", Ahmet Hakkı Turabi'nin "Sevdim Seni Mabuduma", Seyyid Nesimi'nin "Şifa İstemem" ve "Kime Ne", Hacı Bayram Veli'in "Ne Oldu Bu Gönlüm", Hilmi Dedebaba'nın "Aynayı Tuttum Yüzüme" ve Aşık Veysel'in "Kara Toprak" eseriyle çeşitli ilahi, nefes ve deyişler seslendirildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den Ramazan Etkinliği: Kültürel Miras Vurgusu - Son Dakika

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya sert tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
SON DAKİKA: İBB'den Ramazan Etkinliği: Kültürel Miras Vurgusu - Son Dakika
