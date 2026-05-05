İBB'den Tiyatro: Mavi Metal Yığını

05.05.2026 23:29
İBB, 'Mavi Metal Yığını' adlı oyunun son okumasını 4 Mayıs'ta gerçekleştirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "Muhsin Ertuğrul Okumaları" kapsamında dördüncü ve son okuma tiyatrosu, Gizem Alukan'ın kaleme aldığı "Mavi Metal Yığını" üzerine olacak.

18-35 yaş aralığındaki genç oyun yazarlarının seyirciyle buluşmasını amaçlayan programda henüz sahnelenmemiş oyun metinlerinin görünür olması amaçlanıyor. 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek son okuma tiyatrosunda Bensu Orhunöz, Betül Kızılok Bavli, Cem Baza ve Ceren Hacımuratoğlu oyuncu olarak yer alacak.

Tiyatro sonrasında dramaturg Dilek Tekintaş moderatörlüğünde bir söyleşi düzenlenecek. Söyleşide yazar, oyuncular ve seyircilerle oyuna dair düşüncelerini paylaşacak.

"Mavi Metal Yığını" eseri, Funda adındaki genç bir kadının köyden koparılarak İstanbul'daki bir eve "kuma" olarak getirilmesini konu alıyor. Oyunun yazarı Alukan, eserle ilgili "Bu oyunla amacım kadınlara 'mutlu sonlu masallar' anlatmak değil, en zor şartlar altında dahi sergilenen onurlu bir hayatta kalma mücadelesinin mümkün olduğunu göstermektir. 'Mavi Metal Yığını', bir kurban anlatısı değil; Ayşe ve Funda'nın şahsında, toplumsal dayatmalara karşı geliştirilen o tuhaf ve güçlü kadın kardeşliğinin, onurlu bir duruşun hikayesidir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

