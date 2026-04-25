İbb'den Yeni Hayatlara Güçlü Destek... Yenidoğan Destek Paketi 108 Bin Haneye Ulaştı

25.04.2026 12:16  Güncelleme: 13:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal hizmet anlayışıyla İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Hayat yolculuğuna yeni başlayan bebeklerin ailelerine temel ihtiyaçları konusunda destek sağlayan ‘Yenidoğan Destek Paketi’ projesi 108 bin ailenin hanesine ulaştı.

İBB, yenidoğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayan ve sosyal-ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ailelere yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. 2021 yılında İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen Yenidoğan Destek Paketi dağıtımı 108 bin 278 aileye ulaştı.

"Aileleri büyük bir maddi yükten kurtarıyor"

Yenidoğan bir bebeğin ilk aylardaki ihtiyaç duyduğu temel ürünler; güvenli uyku alanı, beslenme ekipmanları, hijyen malzemeleri ve temel sağlık gereçleri dikkate alındığında ortalama 10.000 TL ile 15.000 TL arasında bir maliyet oluşturuyor. Yenidoğan döneminde ailelerin karşı karşıya kaldığı temel harcama yükünün önemli bir seviyede olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Yenidoğan Destek Paketi aileler için önemli bir katkı sunuyor. Yenidoğan Destek Paketi, içerisinde bezden kıyafete, bakım malzemelerinden beşiğe kadar bir bebeğin ihtiyaç duyacağı birçok temel ürün yer alıyor. Ayrıca, İBB Kadın ve İBB Çocuk iş birliğiyle hazırlanan "Yetişkinler İçin Yenidoğan Rehberi" de paket içerisinde sunularak, annelere doğum sonrası süreçte ihtiyaç duyacakları bilgiler tek bir kaynakta anlatılıyor. Bu kaynakta emzirme pozisyonları, süt sağılması, meme reddi, tamamlayıcı beslenme, aylara göre ek gıda tavsiyeleri gibi geniş bir yelpazede bilgilendirme yapılıyor.

Paket İçeriği

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, Yenidoğan Destek Paketi kapsamında sunulan ürünler:

Park yatak, bebek çantası, puset, biberon, bebek alt açma seti, ateş ölçer, bebek bakım seti, bebek yağı, bebek şampuanı, bebek bezi, ıslak mendil, bebek reflü yatağı, organik pamuklu bebek battaniyesi

Başvuru Koşulları

Başvuruda bulunmak isteyen ailelerin: İstanbul il sınırları içinde ikamet etmesi, Sosyal ve ekonomik destek ihtiyacının tespit edilmesi, 20–36 hafta (5–9 ay) arası hamile olması veya doğum sonrası 0–8 haftalık bebeğe sahip olması gerekmektedir.

Nasıl Başvuru Yapılır

İBB'nin ailelerin bu özel günlerinde yanında olduğu Yenidoğan Destek Paketi'ne başvurular alınmaya devam ediyor. Başvurular aşağıdaki kanallar üzerinden yapılıyor; Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru:  sosyalyardim.ibb.gov.tr, Alo 153 Çözüm Merkezi

Kaynak: ANKA

