2026'nın İlk Eğitimleri Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 17:53  Güncelleme: 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15-29 yaş arası gençlere yönelik yeni eğitim dönemini başlatarak ücretsiz kurslar sunmaya başladı. Yabancı dil, sanat ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler veriliyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Ofisleri'nde 2026 yılının ilk dönem eğitimleri başladı. 15–29 yaş arası gençlere yönelik programlar; yabancı dil, sanat ve kişisel gelişim başlıklarında ücretsiz olarak sunuluyor. İstanbul'un 9 farklı noktasındaki ofislerde gençler yeni beceriler kazanırken akademik ve kariyer yolculuklarını güçlendirme fırsatı buluyor. 26 Ocak'ta başlayan eğitimlerin ilk dönemi 26 Nisan'a kadar devam edecek.

İBB, 15–29 yaş arası gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve kariyer yolculuklarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İBB Gençlik Ofisleri'nde 2026 yılının ilk dönem eğitimleri başladı. Eğitimler bu dönem üç ana başlık altında 13 farklı branşta ücretsiz olarak veriliyor. 2019 yılından bu yana haftanın 7 günü hizmet veren İBB Gençlik Ofisleri'nde 2026 yılının 1. dönem eğitimleri 26 Ocak'ta başladı. Yılda 3 dönem şeklinde planlanan eğitimlerin ilk dönemi 26 Nisan'a kadar devam edecek. Eğitim programları kapsamında gençlerin hem akademik hayatlarında hem de kariyerlerinde daha donanımlı bireyler olmaları hedefleniyor.

"İstanbul'un 9 noktasında ücretsiz eğitim fırsatı"

Fatih, Bayrampaşa (Büyük İstanbul Otogarı), Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Hisarüstü, Ümraniye, Küçükçekmece, Sultangazi ve Bakırköy'de hizmet veren İBB Gençlik Ofisleri'nde gençler yabancı dil, kişisel gelişim ve sanat alanlarında ücretsiz eğitim alma imkanına sahip oluyor. Sunulan programlarla gençlerin kişisel, sanatsal ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yeni beceriler kazanmaları ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması amaçlanıyor.

"Koreceden tiyatroya kadar"

Gençlik Ofisleri'nde yabancı dil alanında İngilizce, Almanca, Korece ve İngilizce konuşma kulübü eğitimleri verilirken; sanat alanında ise konservatuvara hazırlık (tiyatro), tiyatro ve oyunculuk, oyun çıkartma atölyesi, piyano, gitar, bateri, hikaye anlatıcılığı ve hat sanatları gibi birçok farklı branşta eğitimler veriliyor. Bunun yanı sıra kişisel gelişim başlığı altında verilen ilk yardım eğitimleri ile gençlere afet ve acil durumlar konusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarılıyor.

"1.dönem eğitimleri 26 nisan'da sona eriyor"

İBB Gençlik Ofisleri'nde derslikler, kitap kafe, analog ve dijital oyun alanları, kütüphane, eğitim salonları, dinlenme alanları, ritim atölyesi, ders çalışma alanları, bilgisayar eğitim salonları, seminer ve sahne sanatları alanları ile sesli çalışma odaları bulunuyor. 26 Ocak'ta başlayan ilk dönem eğitimleri, 26 Nisan tarihinde sona erecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kişisel Gelişim, Yerel Haberler, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 19:18:45. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.