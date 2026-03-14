2026'nın İlk Eğitimleri Başladı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Ofisleri'nde 2026 yılının ilk dönem eğitimleri başladı. 15–29 yaş arası gençlere yönelik programlar; yabancı dil, sanat ve kişisel gelişim başlıklarında ücretsiz olarak sunuluyor. İstanbul'un 9 farklı noktasındaki ofislerde gençler yeni beceriler kazanırken akademik ve kariyer yolculuklarını güçlendirme fırsatı buluyor. 26 Ocak'ta başlayan eğitimlerin ilk dönemi 26 Nisan'a kadar devam edecek.

İBB, 15–29 yaş arası gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve kariyer yolculuklarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İBB Gençlik Ofisleri'nde 2026 yılının ilk dönem eğitimleri başladı. Eğitimler bu dönem üç ana başlık altında 13 farklı branşta ücretsiz olarak veriliyor. 2019 yılından bu yana haftanın 7 günü hizmet veren İBB Gençlik Ofisleri'nde 2026 yılının 1. dönem eğitimleri 26 Ocak'ta başladı. Yılda 3 dönem şeklinde planlanan eğitimlerin ilk dönemi 26 Nisan'a kadar devam edecek. Eğitim programları kapsamında gençlerin hem akademik hayatlarında hem de kariyerlerinde daha donanımlı bireyler olmaları hedefleniyor.

"İstanbul'un 9 noktasında ücretsiz eğitim fırsatı"

Fatih, Bayrampaşa (Büyük İstanbul Otogarı), Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Hisarüstü, Ümraniye, Küçükçekmece, Sultangazi ve Bakırköy'de hizmet veren İBB Gençlik Ofisleri'nde gençler yabancı dil, kişisel gelişim ve sanat alanlarında ücretsiz eğitim alma imkanına sahip oluyor. Sunulan programlarla gençlerin kişisel, sanatsal ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yeni beceriler kazanmaları ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması amaçlanıyor.

"Koreceden tiyatroya kadar"

Gençlik Ofisleri'nde yabancı dil alanında İngilizce, Almanca, Korece ve İngilizce konuşma kulübü eğitimleri verilirken; sanat alanında ise konservatuvara hazırlık (tiyatro), tiyatro ve oyunculuk, oyun çıkartma atölyesi, piyano, gitar, bateri, hikaye anlatıcılığı ve hat sanatları gibi birçok farklı branşta eğitimler veriliyor. Bunun yanı sıra kişisel gelişim başlığı altında verilen ilk yardım eğitimleri ile gençlere afet ve acil durumlar konusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarılıyor.

"1.dönem eğitimleri 26 nisan'da sona eriyor"

İBB Gençlik Ofisleri'nde derslikler, kitap kafe, analog ve dijital oyun alanları, kütüphane, eğitim salonları, dinlenme alanları, ritim atölyesi, ders çalışma alanları, bilgisayar eğitim salonları, seminer ve sahne sanatları alanları ile sesli çalışma odaları bulunuyor. 26 Ocak'ta başlayan ilk dönem eğitimleri, 26 Nisan tarihinde sona erecek.