İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bir süredir tutuklu kaldığı Marmara Cezaevi'nde rahatsızlanarak, Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye jandarma ve polis ekipleri tarafından ambulansla getirilen Polat'a burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Polat'ın tansiyonun yükseldiği bununla ilgili müşahade altında tutulduğu, sabah saatlerinde ise yapılacak kontroller sonrasında anjiyo olacağı öğrenildi.