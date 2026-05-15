İBB İhalelerinde Usulsüzlük: 12 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12'si yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.