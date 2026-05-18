İBB İhalelerinde Usulsüzlük Soruşturması

18.05.2026 09:22
İBB'deki bazı ihalelerde usulsüzlük iddialarıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Mayıs Cuma günü düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: DHA

Gözaltı, Güncel, Son Dakika

