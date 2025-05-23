İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten\'in Tutukluluğuna İtiraz Edildi

(ANKARA) - Avukat Hüseyin Ersöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyon kapsamında tutuklanan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten'in tutukluluğuna ikinci kez itiraz ettiklerini açıkladı.

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele sırasında uğradığı saldırıyla kamuoyunda tanınan İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonu kapsamında tutuklanmıştı.

Avukat Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Gülten'in tutukluluğuna ikinci kez itiraz ettiklerini belirtti. Ersöz, şunları kaydetti:

"İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten için tahliye talebinde bulunduk. Buna karşın, 11 gün önce yaptığımız 'tutuklamaya itirazın' ise henüz karara bağlanmadığını ve dosyanın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmediğini not düşelim. Kanunda, itirazların 3 gün içinde incelenip karara bağlanacağı düzenlenmiş olmasına karşın, dosyaların bekletilmesi Sulh Ceza Hakimliklerinde genel bir uygulama haline gelmiş durumda…

Bunun ötesinde birden fazla tutuklu şüphelinin olduğu dosyalarda itiraz dilekçelerinin toplu halde aynı Asliye Ceza Hakimliğine gönderilmesi için bekletilmesi şeklinde fiili bir uygulama olduğu da meslektaşlarımızca ifade ediliyor. CMK'nın 268/2. maddesi Sulh Ceza Hakimliklerinin itiraz dilekçelerini '3 gün içinde' Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndereceğini söylemekteyse de Ramazan Gülten hakkındaki itiraz 11 gündür Sulh Ceza Hakimliği önünde bekliyor. Bu durum başlı başına Özgürlük Hakkı ve Etkili Başvuru Hakkı'nın ihlali anlamına geliyor."