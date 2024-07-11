İBB, iş arayanlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, iş arayanlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş arayanlara ücretsiz ulaşım vaadi İBB Meclisi gündemine alındı. İBB Bölgesel İstihdam Ofislerine iş başvurusunda bulunanlara üç ay süreyle günde dört seferlik ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

11.07.2024 14:09  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, iş arayanlara ulaşım kolaylığı sağlama vaadi İBB Meclisi gündemine alındı. Meclisin teklifi kabul etmesi durumunda, İBB Bölgesel İstihdam Ofislerine iş başvurusunda bulunanlara, üç ay süreyle iş görüşmelerine gidip gelirken günde dört seferlik ücretsiz toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde, "Bölgesel istihdam ofislerimize iş başvurusunda bulunan İstanbullulara üç ay süreyle günde dört seferlik ücretsiz ulaşım imkanı vereceğiz" vaadinde bulunmuştu. Başkan İmamoğlu'nun vaadi İBB Meclisi'nin temmuz ayı gündemine alındı. Komisyona havale edilen teklif, komisyonun hazırlayacağı raporla birlikte Meclis'in onayına sunulacak. İBB, 2020 yılında iş arayan ile işvereni bir araya getirerek işsizlik sorununun çözümüne ve istihdama katkıda bulunmak amacıyla "Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO)" kurmuştu. 29 şubesi ve iki mobil aracı olan BİO'lara iş başvurusu yapanların iş görüşmelerini daha rahat gitmeleri için, üç ay süreyle günde dört seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği sağlanacak.

Meclise sunulan teklifte şu ifadeler yer alıyor:

"BİO'lara iş görüşmesine gelen, ücretsiz İstanbulkart'a sahip olmayan, herhangi bir işte çalışmadığını SGK e-devlet kaydıyla belgeleyenlere; yılda bir defaya mahsus olmak üzere, İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden QR özelliğini de kullanılabilecek, her görüşmede bir aylık en fazla üç ay süreyle aylık 32, toplamda 96 geçişlik (günde dört geçişle sınırlı olmak üzere) ücretsiz toplu ulaşım geçiş imkanı sağlanması, uygulamanın Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülmesi, BELBİM AŞ tarafından BİO sistem altyapısı ile web servis entegrasyonu sağlanarak her ay hazırlanacak raporla (geçiş bedelleri otoritelere kullanılan kontör başına İstanbul genelinde her ay dinamik olarak hesaplanan öğrenci abonman kat sayısı üzerinden hesaplanacaktır) Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ödenmesi teklif edilmektedir."

"İnsanı düşünen yolculuğun bireyleriz"

Başkan İmamoğlu 18 Ocak 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Bölgesel İstihdam Ofislerini ilk gündeme getirdiklerinde, "İşsizlere iş bulmak belediyenin işi mi" denildiğini belirterek şunları söylemişti:

"Biz, gerçekten hep birlikte üretimde, istihdamda, her konuda bu şehir adına, 'Tam yol ileri' diyen bir anlayışa sahibiz. 90 binin üzerindeki çalışma arkadaşlarımın yanı sıra, biz, aynı zamanda 16 milyon insan kaynağının bir arada ürettiği bir şehir olma sorumluluğunu yürüten bir yönetim anlayışına sahibiz. İşte tüm bu kavramlarla kendimizi gerçekten halkçı, demokrat, devletini düşünen, insanını düşünen, çevreyi düşünen, yaşamı düşünen, çocukları, kadınları, gençleri düşünen ve herkesi eşitleyen güçlü bir şehir var etmeyi ilke edinen bir yolculuğun bireyleriyiz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ulaşım, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, iş arayanlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
10:55 Elektrikte yeni dönem Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor Elektrikte yeni dönem! Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
13:46 İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:37:39. #1.12#
SON DAKİKA: İBB, iş arayanlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement