İBB, İSKİ Anadolu Yakası İçme Suyu Yatırımları Temel Atma Töreni'ni Gerçekleştirdi - Son Dakika
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İBB, İSKİ Anadolu Yakası İçme Suyu Yatırımları Temel Atma Töreni'ni Gerçekleştirdi

İBB, İSKİ Anadolu Yakası İçme Suyu Yatırımları Temel Atma Töreni\'ni Gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma töreninde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni dönemde hızlarını arttırarak çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. İmamoğlu, İstanbul'un geleceğini güvence altına almak için planlı, projeli ve doğru yatırımların önemine vurgu yaparak, suyun verimli kullanılmasının gerekliliğini dile getirdi. Proje kapsamında Kartal, Pendik, Maltepe ve Ümraniye bölgesinin içme suyu depolama hacmi 42 bin 500 metreküp artırılacak.

13.05.2024 15:37
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "İSKİ Anadolu Yakası İçme Suyu Yatırımları Temel Atma Töreni" gerçekleştirildi.

Kartal Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni dönemde de hızlarını arttırarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Hedeflerine ulaşana kadar durmaksızın çalışacaklarını dile getiren İmamoğlu, "Çok ciddi çalışıyoruz ve bu şekilde amacımız, İstanbul'un geleceğini güvence altına almak. İstanbul'un geleceği, planlı, projeli, doğru yatırımlarla güvence altına alınabilir, sorunlar çözülebilir. Aksi takdirde kaos üretmeye devam edilir." dedi.

Suyun verimli kullanılabilmesinin önemine değinen İmamoğlu, "Bir damla suyun bile önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hava, iklim, çok farklı bir boyuta evrildi. Bir gün bakıyorsunuz 12-13 derece ölçüyorsunuz, bir gün sonra 22-23 dereceyi ölçtük. Bugün yine 13-14 derecelere indi. Şu üç günde bile karmakarışık, 3 mevsimi bir arada yaşadığımız bir alanı bize hissettirdi. Bu da gösteriyor ki bu ülkeyi, bu dünyayı hepimiz korumakla yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, butona basarak temele ilk harcı döktü.

Yaklaşık 600 milyon liraya mal olacak proje kapsamında, terfi merkezi ve içme suyu depoları yapılacak.

Proje ile Kartal, Pendik, Maltepe ve Ümraniye bölgesinin içme suyu depolama hacmi 42 bin 500 metreküp artırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB, İSKİ Anadolu Yakası İçme Suyu Yatırımları Temel Atma Töreni'ni Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB, İSKİ Anadolu Yakası İçme Suyu Yatırımları Temel Atma Töreni'ni Gerçekleştirdi - Son Dakika
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