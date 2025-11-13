İBB, İstanbul'da Hız Limiti Güncellemelerini Tamamladı - Son Dakika
İBB, İstanbul'da Hız Limiti Güncellemelerini Tamamladı

13.11.2025 15:37
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam 84 güzergahta hız limitlerini belirledi ve 14 bin 655 levhanın sökülmesini kararlaştırdı.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısında Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hız limitini yeniden belirledi. Yeni hız limitine göre toplam 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı.

İBB, UKOME Kasım ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan Feshane Art İstanbul Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam bin 105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı.

"Levhaların hız limiti güncellendi"

Toplantıda, D-100 Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı- Beylikdüzü (TÜYAP), D-100 Büyükçekmece Beylikdüzü (TÜYAP) - Altunizade Köprülü Kavşağı, D-100 Harem-Tuzla,D-100 Kartal- Samandıra'da, tünellerde de Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Avrasya tüneli, Tantavi Tüneli, Vecdi Diker Tüneli, Halit Ulukurt Tüneli'nde hız sınırları yeniden belirlendi.

Kaynak: ANKA

