İBB, İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına için 6.722 personeli hazırda bekletiyor - Son Dakika
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İBB, İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına için 6.722 personeli hazırda bekletiyor

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İBB, İstanbul\'da kuvvetli sağanak ve fırtına için 6.722 personeli hazırda bekletiyor
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AKOM, İstanbul'da yağışın akşam 20.00'den itibaren artacağını, gece yarısından sonra il genelinde yer yer kuvvetli olacağını tahmin ediyor. Kentte yağışlar metrekareye 20 ila 107 kg aralığında ölçülürken İBB 6.722 personel ve 2.199 araçla sahada.

(İSTANBUL) AKOM'göre, kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden yağışın akşam 20.00'den itibaren etkisini artıracağı ve gece yarısından itibaren il genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, güncel meteorolojik değerlendirmelerini paylaştı. İstanbul genelinde sabah saatlerine kadar sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olan yağışlar, İstanbul'un farklı yerlerinde metrekareye 20 ila 107 kg aralığında ölçüldü. Yapılan değerlendirmelere göre, yağışlar en çok Çekmeköy, Pendik, Sarıyer, Kartal ve Beykoz ilçelerinde gözlendi. Gün içinde aralıklarla hafif seyreden yağışların, akşam 20.00 itibarıyla etkisini artıracağı ve gece yarısından sonra il genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

AKOM verilerine göre, soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar aralıklarla yerel kuvvetli devam etmesi, il geneli 40-100 kg/m², Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile başta olmak üzere kuzey ilçelerde ise 60-120 kg/m² aralığında, yer yer 150 kg/m²'nin üzerinde görülebileceği öngörülüyor.

YILDIRIM VE FIRTINA UYARISI

Karadeniz üzerinden bölgemize nemli hava taşıyan poyrazın etkisiyle nem oranının özellikle yüksek seviyelere ulaştığı bu günlerde, atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve kara yüzeylerinin ise görece sıcak olması nedeniyle; yıldırım ve şimşeklerin eşlik ettiği, fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İBB TÜM EKİPLERİYLE SAHADA

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri; 6.722 personel, 2.199 araç ve iş makinesiyle il genelinde teyakkuz halinde. AKOM kayıtlarına göre; yağışların başladığı andan itibaren İstanbul'da şu ana kadar 1.506'i İSKİ, 360'ı İtfaiye, 109'u Yol Bakım ve 142'si Çözüm Merkezine olmak üzere su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parça düşmesi gibi konularda toplam 2.117 ihbar alındı. Ekiplerin ivedi müdahale ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İBB, İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına için 6.722 personeli hazırda bekletiyor - Son Dakika
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