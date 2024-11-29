İBB, İstanbul Spor Okulları ile Toplumsal Fayda Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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İBB, İstanbul Spor Okulları ile Toplumsal Fayda Ödülü'nü Kazandı

Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen '2. Toplumsal Fayda Ödülleri'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'İstanbul Spor Okulları Projesi' spor kategorisinde ödül aldı. Her yıl 130 bin çocuğa spor eğitimi veren proje, toplumsal fayda bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

29.11.2024 17:38
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(İSTANBUL) - Dünya Gazetesi'nin düzenlediği "2. Toplumsal Fayda Ödülleri"nin spor kategorisindeki ödülü, "İstanbul Spor Okulları Projesi" ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'un oldu.

Dünya Gazetesi'nin özel sektör, kamu ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği başarılı sosyal sorumluluk çalışmalarını ödüllendirmek, sosyal girişimleri desteklemek ve Türkiye çapında toplumsal fayda bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla organize ettiği "Toplumsal Fayda Ödülleri" sahiplerini buldu.

Dokuz ana başlık altında teknolojiden tarıma, engelliden eğitime, girişimcilikten spora kadar birçok alanda toplumsal fayda sağlayan projelere ödül verildi. Spor İstanbul, "İstanbul Spor Okulları Projesi" ile "Topluma Değer Katan Projeler" ana kategorisindeki Spor Ödülü'nün sahibi oldu. Dünya Gazetesi Kurumsal İletişim Direktörü Sait Ravanoğlu'nun takdim ettiği ödülü Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız, Spor İstanbul Tesisler Müdürü Göksel Aksu ve Spor İstanbul Stratejik Ortaklıklar Müdürü Seçil Akbudak Tanören ile birlikte aldı.

İBB Spor İstanbul Spor Okulları, 40'ın üzerinde tesiste 3-17 yaş arasındaki çocuğa iki aylık periyotlarla atletizmden cimnastiğe, voleyboldan basketbola, futboldan tenise, yüzmeden deniz küreğine kadar 17 branşta spor eğitimi veriyor.

Her yıl 130 binin üzerinde çocuk İBB Spor İstanbul Spor Okulları'nda spor yapıyor. Yetenekli çocukların alındığı gelişim gruplarında düzenlenen finallerle, spor kulüplerinin altyapılarına geçiş olanağı da sunuluyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, İstanbul Spor Okulları ile Toplumsal Fayda Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika

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