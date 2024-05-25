İBB, Kadıköy Bağdat Caddesi'ni yenileme çalışmalarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Kadıköy Bağdat Caddesi'ni yenileme çalışmalarına başladı

İBB, Kadıköy Bağdat Caddesi\'ni yenileme çalışmalarına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Bağdat Caddesi'ni yenileme projesinin ilk etabına başladı. Proje kapsamında caddeye oturma-dinlenme alanları, sergi salonları ve bisiklet yolları eklenecek. Ayrıca kaldırımlar genişletilecek, karşıdan karşıya geçişler kolaylaştırılacak ve kültürel değerler korunacak. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, projenin modern İstanbul'un yüzü olacağını belirtti.

25.05.2024 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Kadıköy Bağdat Caddesi'nin yenilenmesi amacıyla yürütülecek çalışmanın ilk etabı başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Bağdat Caddesi 1. Kısım Düzenleme Projesi ile cadde; oturma-dinlenme alanları, sergi salonları ve bisiklet yollarıyla yeniden canlandırılacak.

Caddeye nefes aldıracak ve toplam 32 bin metrekarelik alanda yürütülecek çalışmanın ilk etabı başladı.

Cadde için 6 temel hedef öncelikli olarak hayata geçirilecek. Bu hedefler; kaldırımların genişletilmesi, kot farklılıklarının giderilmesi, karşıdan karşıya geçişlerin kolaylaştırılması, cadde üzerindeki kültürel değerlerin korunması ve yeniden düzenlenmesi, yeni sanat odaklarının kazandırılması, somut olmayan kültür varlıklarının kaybolmadan önce kayıt altına alınması ve ulaşılabilir kılınması olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, "Bağdat Caddesi, modern İstanbul'un yüzü olacak. Yeni bisiklet yolu, daha geniş kaldırımlar, iyileştirilmiş yaya geçişleri ve yeni modern kent mobilyaları ile tasarlanan projenin ilk etabının yapımına başlıyoruz. Projede sosyalleşilebilecek toplanma alanlarının yanında mevcut yeşil doku korunurken, yeni yeşil alanlar da kazandırıyoruz. Ayrıca caddenin tüm altyapısını baştan sona yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Kadıköy, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Kadıköy Bağdat Caddesi'ni yenileme çalışmalarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Galatasaray yeni başkanını seçiyor İşte açılan sandık sonuçları... Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...
15:44 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi
15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
18:37 Ayhan Bora Kaplan’ın ultra lüks evi ilan sitesinde İstenen fiyat 41 milyon lira Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira
18:29 GAİN’in heyecanla beklenen yeni dizisi ’RU’ya görkemli gala GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
17:15 Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
17:00 Taraftarın sevgilisiydi Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor
16:29 Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor
16:13 Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı
15:41 Ajda Pekkan’dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 19:08:32. #1.11#
SON DAKİKA: İBB, Kadıköy Bağdat Caddesi'ni yenileme çalışmalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement