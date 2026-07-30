İBB Kent Orkestrası, Büyükçekmece'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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İBB Kent Orkestrası, Büyükçekmece'de müzikseverlerle buluştu

İBB Kent Orkestrası, Büyükçekmece\'de müzikseverlerle buluştu
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27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde müzikseverlerle buluşan İBB Kent Orkestrası, kentin kültürel mirasını ve zenginliğini sahneye taşıdı.

(İSTANBUL) - 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde müzikseverlerle buluşan İBB Kent Orkestrası, kentin kültürel mirasını ve zenginliğini sahneye taşıdı.

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da Mehmet Üstüner Büyükgönenç yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Orkestrası, klasikleşmiş yerli eserlerin yanı sıra dünyadan seçkin parçaların da yer aldığı repertuvarıyla unutulmaz bir konsere imza attı.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE UZANAN ESERLER YENİDEN HAYAT BULDU

Festival kapsamında sahne alan İBB Kent Orkestrası, her yaştan sanatseverin ilgisini çeken performansıyla geceye damga vurdu. Geçmişten bugüne uzanan seçkin eserleri kendine özgü yorumu ve güçlü sahne performansıyla yeniden seslendiren orkestra, yıllardır hafızalarda yer eden melodileri yeniden canlandırarak dinleyicilere müzik dolu özel bir akşam yaşattı.

Klasikleşmiş eserlerden dünyaca tanınan seçkilere uzanan geniş repertuvarıyla sahne alan İBB Kent Orkestrası, 38 enstrümanist, 4 vokalist ve 1 şeften oluşan başarılı kadrosuyla festival sahnesinde güçlü bir iz bıraktı.

Konser finalinde FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu tarafından orkestra adına Orkestra Şefi Mehmet Üstüner Büyükgönenç'e plaket takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Kent Orkestrası, Büyükçekmece'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

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