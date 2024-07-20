İBB Koleksiyonu'ndan 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı' Sergisi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), " Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında İBB Koleksiyonu" sergisi Müze Gazhane'de izlenime sunulacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Anma Etkinlikleri" kapsamında İBB Miras ve İBB Kültür'ün katkılarıyla düzenlenen sergi, bu akşam ziyaretçilerle buluşacak.

Açılışın ardından müzik yazarı Murat Meriç, "Kıbrıs Barış Harekatı ve Müzik" başlıklı sunum yapacak. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneğince halk dansları gösterisi sunulacak.

İBB Atatürk Kitaplığı'nın arşivinden fotoğraflar ve belgeler eşliğinde Kıbrıs Barış Harekatı sürecine farklı açılardan ışık tutan sergide, 100'ü aşkın fotoğrafın yanı sıra havadan atılan el bildirileri ve bir hatıra albümü yer alıyor.

Tarihi bağları güçlendirmeyi, geçmişte inşa edilen barış ve dostluğun hafızasını yinelemeyi amaçlayan sergiye paralel etkinlikler kapsamında, aynı yerde 22 Temmuz saat 20.00'de Namık Sinan Turan'ın moderatörlüğünde "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı: İlber Ortaylı ile Kıbrıs Tarihi" ve 25 Temmuz saat 20.00'de Güven Gürkan Öztan'ın moderatörlüğünde "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı: Bir Dönem Tanığı Onur Öymen" söyleşileri düzenlenecek.