Çocuklar İçin Dopdolu Etkinlikler İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü'nde

(İSTANBUL) - İBB Kültür AŞ, şubat ayında İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü şubesinde çocuklara yönelik sahne performansları ve uygulamalı atölyelerden oluşan bir program düzenliyor. Her cumartesi gerçekleştirilecek etkinlikler, ücretsiz olacak. Katılım için Radar Türkiye üzerinden kayıt yapılması gerekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü şubesinde yapılacak program kapsamında çocuklar; animasyon ve yarışmalar, illüzyon gösterisi ve çocuklara meddah gösterisi gibi sahne performanslarının yanı sıra çiçek ekim, ramazan davulcusu yapımı ile Karagöz-Hacivat tasvir yapım ve boyama atölyelerine katılacak. Etkinliklerin, çocukların hayal gücünü desteklemeyi ve el becerilerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.
Etkinlik programı
14 Şubat 2026 – Cumartesi
14.00 – 15.00 | Çocuk performans: Animasyon ve yarışmalar
15.00 – 16.00 | Çocuk atölye: Minik Ellerden Annelere Çiçek Ekim Atölyesi
21 Şubat 2026 – Cumartesi
14.00 – 15.00 | Çocuk performans: İllüzyon Gösterisi
15.00 – 16.00 | Çocuk atölye: Ramazan Davulcusu Yapım Atölyesi
28 Şubat 2026 – Cumartesi
14.00 – 15.00 | Çocuk performans: Çocuklara Meddah Gösterisi
15.00 – 16.00 | Çocuk atölye: Karagöz Hacivat Tasvir Yapım ve Boyama Atölyesi
