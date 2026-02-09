Çocuklar İçin Dopdolu Etkinlikler İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü'nde - Son Dakika
Çocuklar İçin Dopdolu Etkinlikler İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü'nde

09.02.2026 16:17  Güncelleme: 17:15
İBB Kültür AŞ, şubat ayında Beylikdüzü'nde düzenleyeceği etkinliklerle çocukların hayal gücünü geliştirecek ve el becerilerini artıracak. Her cumartesi gerçekleştirilecek programda çeşitli sahne performansları ve atölyeler yer alacak.

(İSTANBUL) - İBB Kültür AŞ, şubat ayında İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü şubesinde çocuklara yönelik sahne performansları ve uygulamalı atölyelerden oluşan bir program düzenliyor. Her cumartesi gerçekleştirilecek etkinlikler, ücretsiz olacak. Katılım için Radar Türkiye üzerinden kayıt yapılması gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü şubesinde yapılacak program kapsamında çocuklar; animasyon ve yarışmalar, illüzyon gösterisi ve çocuklara meddah gösterisi gibi sahne performanslarının yanı sıra çiçek ekim, ramazan davulcusu yapımı ile Karagöz-Hacivat tasvir yapım ve boyama atölyelerine katılacak. Etkinliklerin, çocukların hayal gücünü desteklemeyi ve el becerilerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Etkinlik programı

14 Şubat 2026 – Cumartesi

14.00 – 15.00 | Çocuk performans: Animasyon ve yarışmalar

15.00 – 16.00 | Çocuk atölye: Minik Ellerden Annelere Çiçek Ekim Atölyesi

21 Şubat 2026 – Cumartesi

14.00 – 15.00 | Çocuk performans: İllüzyon Gösterisi

15.00 – 16.00 | Çocuk atölye: Ramazan Davulcusu Yapım Atölyesi

28 Şubat 2026 – Cumartesi

14.00 – 15.00 | Çocuk performans: Çocuklara Meddah Gösterisi

15.00 – 16.00 | Çocuk atölye: Karagöz Hacivat Tasvir Yapım ve Boyama Atölyesi

Kaynak: ANKA

