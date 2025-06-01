İBB, Kurban Bayramı için Boğa Yakalama Timi Kurdu

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehri Belediyesi'nin (İBB), kaçan kurbanlıkları yakalamak üzere kurulan Boğa Yakalama Timi göreve hazır. Ekipler, Kurban Bayramı boyunca 153 Çözüm Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine kaçan hayvanları yakalayıp sahiplerine teslim edecek.

İBB, yaklaşan Kurban Bayramı için Boğa Yakalama Timleri kurdu. Kaçan hayvanları yakalayarak sakinleştirmek üzere görevlendirilen ekiplere İBB veteriner hekimlerince gerekli eğitimler verildi.

Avrupa ve Anadolu yakasında 2 ayrı ekip hazır bekletilecek

İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce Anadolu ve Avrupa Yakası hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek 4 kişilik ekipler oluşturuldu. Ekiplerin kontrolünde üfleme borusu, enjektör ve hayvanları sakinleştirmek için gerekli ilaçlar hazırlandı.

Ekipler kurban bayramı boyunca 153 Çözüm Merkezi'ne gelen ihbar üzerine kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek. Hayvanların nakilleri, çiftlik nakil aracı ile yapılacak.