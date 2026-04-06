İBB Lale Bayramı 11-12 Nisan'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Lale Bayramı", 11-12 Nisan'da kutlanacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Kültür Dairesi Başkanlığı işbirliğinde Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu ve Hıdiv Korusu'nda ziyaretçiler, laleleri doyasıya seyredebilecek.

Kentin önemli yeşil alanlarında yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl 3 milyon 580 bin lale toprakla buluşturularak, İstanbullular için estetik bir görsel şölen hazırlandı.

İBB sorumluluk alanındaki tarihi alanlarda gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında bu yıl, Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu ve Hıdiv Korusu olmak üzere dört ana merkezde yoğun bir peyzaj çalışması yürütüldü. Mevsimsel peyzaj düzenlemeleriyle estetik bir görünüme kavuşan alanlar, yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldi.