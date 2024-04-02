İBB Meclisi'nde CHP'nin Üye Sayısı 184, AKP'nin Üye Sayısı 130 Olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Meclis üye dağılımına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; İBB Meclisi'nde CHP'nin 184, AKP'nin 130, MHP'nin 2 meclis üyesi yer alacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, X hesabından 31 Mart yerel seçimlerine göre İBB Meclisi dağılımını açıkladı. Ongun'un paylaştığına göre; CHP'nin 184, AKP'nin 130, MHP'nin 2 meclis üyesi olacak.
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga sonucunda R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederken, soruşturma başlatıldı.
İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları hayatını kaybetti. Saldırıda uluslararası kuruluşun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve ardından yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarparak sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşı hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden iki kişiyi belirledi ve cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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