İBB Meclisi'nde Gergin Anlar: Su ve Kitapçık Fırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Meclisi'nde Gergin Anlar: Su ve Kitapçık Fırlatıldı

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan gerginlikte AKP ve CHP'li üyeler arasında tartışma çıktı. Meclis üyeleri birbirlerine su ve kitapçık fırlatırken, tartışmanın ardından oturuma ara verildi.

11.11.2024 17:27  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yaşanan tartışma sonrası meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyüp su ve kitapçık fırlattı. Gerginlik sırasında AKP'li meclis üyelerinden birinin elindeki plastik su bardağını yanındaki bir başka AKP'li üyeye verdiği ve kürsüyü ve CHP'lilerin bulunduğu tarafı işaret ettiği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı. Oturum sırasında çeşitli konularda AKP'li meclis üyeleri tarafından soru önergeleri verildi. Bazı soru önergeleri CHP'li üyelerin oylarıyla reddedilirken oturumu yöneten Meclis, 1. Başkanvekili Nuri Aslan, önergeler reddedilse de meclis tutanaklarına girdiğini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da önüne gittiğini söyledi.

Önergelerin usulen reddedildiğini söyleyen Aslan, "Arkadaşlar 15 yıl yönettiğiniz. İlçe belediyelerinde neler yaptıklarınızı bütün İstanbul, bütün Türkiye biliyor" demesi üzerine AKP sıralarından tepki gösterildi. AK Parti Grup başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz alarak meclis başkanı Aslan'ı eleştirdi. Meclisi yöneten Aslan'ın tavrını eleştiren Okul, "Bir kere CHP gömleğinizi çıkarın. Biraz önceki ifadeleriniz meclisin yıllardır süregelen demokrasi anlayışına ters düşüyor. 15 yıldır ilçelerde ne gördünüz de böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Bu üslup meclisin demokratik havasını çok ciddi sıkıntıya sokar. Siz meclisin başkanısınız, CHP'nin meclis başkanı değilsiniz" dedi.

"Kavga çıktı"

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar da söz alarak meclisin yönetiminin meclis başkanının görev ve sorumluluğu altında olduğunu, belediye çalışma yönetmeliğine göre meclisin düzenini bozan üyelere ilişkin yaptırımlara değinen Sakalar, "Buna aykırı davranan üyeler başkan tarafından uyarılır. Buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye başkanın talimatıyla görevliler tarafından dışarı çıkarılır." dedi. Sakalar'ın sözleri üzerine CHP'li ve AKP'li üyeler sözlü atışmada bulunduktan sonra birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis üyeleri birbirlerinin üzerine masalarda bulunan su ve kitapçıkları fırlattı.

Gerginlik sırasında AKP'li meclis üyelerinden birinin elindeki plastik su bardağını yanındaki bir başka AKP'li üyeye verdiği, kürsüyü CHP'li üyelerin bulunduğu tarafı işaret edip gülümsediği görüldü. Gerginlik üzerine oturumu yöneten Aslan, meclis toplantısına ara vererek grup başkanvekillerini odasına çağırdı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, İstanbul, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde Gergin Anlar: Su ve Kitapçık Fırlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
08:21 İbrahim Tatlıses’ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur’a zehir zemberek sözler İbrahim Tatlıses'ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a zehir zemberek sözler
07:58 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren ’ithal işçi’ talebini hükümete iletti İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
07:32 İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı Müsavat Dervişoğlu duyurdu İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
03:16 CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev kararı alındı CHP'li Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alındı
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 18:22:02. #1.12#
SON DAKİKA: İBB Meclisi'nde Gergin Anlar: Su ve Kitapçık Fırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.