İBB Meclisi'nde Gergin Anlar: Su ve Kitapçık Fırlatıldı

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Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yaşanan tartışma sonrası meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyüp su ve kitapçık fırlattı. Gerginlik sırasında AKP'li meclis üyelerinden birinin elindeki plastik su bardağını yanındaki bir başka AKP'li üyeye verdiği ve kürsüyü ve CHP'lilerin bulunduğu tarafı işaret ettiği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı. Oturum sırasında çeşitli konularda AKP'li meclis üyeleri tarafından soru önergeleri verildi. Bazı soru önergeleri CHP'li üyelerin oylarıyla reddedilirken oturumu yöneten Meclis, 1. Başkanvekili Nuri Aslan, önergeler reddedilse de meclis tutanaklarına girdiğini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da önüne gittiğini söyledi.

Önergelerin usulen reddedildiğini söyleyen Aslan, "Arkadaşlar 15 yıl yönettiğiniz. İlçe belediyelerinde neler yaptıklarınızı bütün İstanbul, bütün Türkiye biliyor" demesi üzerine AKP sıralarından tepki gösterildi. AK Parti Grup başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz alarak meclis başkanı Aslan'ı eleştirdi. Meclisi yöneten Aslan'ın tavrını eleştiren Okul, "Bir kere CHP gömleğinizi çıkarın. Biraz önceki ifadeleriniz meclisin yıllardır süregelen demokrasi anlayışına ters düşüyor. 15 yıldır ilçelerde ne gördünüz de böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Bu üslup meclisin demokratik havasını çok ciddi sıkıntıya sokar. Siz meclisin başkanısınız, CHP'nin meclis başkanı değilsiniz" dedi.

"Kavga çıktı"

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar da söz alarak meclisin yönetiminin meclis başkanının görev ve sorumluluğu altında olduğunu, belediye çalışma yönetmeliğine göre meclisin düzenini bozan üyelere ilişkin yaptırımlara değinen Sakalar, "Buna aykırı davranan üyeler başkan tarafından uyarılır. Buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye başkanın talimatıyla görevliler tarafından dışarı çıkarılır." dedi. Sakalar'ın sözleri üzerine CHP'li ve AKP'li üyeler sözlü atışmada bulunduktan sonra birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis üyeleri birbirlerinin üzerine masalarda bulunan su ve kitapçıkları fırlattı.

Gerginlik sırasında AKP'li meclis üyelerinden birinin elindeki plastik su bardağını yanındaki bir başka AKP'li üyeye verdiği, kürsüyü CHP'li üyelerin bulunduğu tarafı işaret edip gülümsediği görüldü. Gerginlik üzerine oturumu yöneten Aslan, meclis toplantısına ara vererek grup başkanvekillerini odasına çağırdı.