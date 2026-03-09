İBB Meclisi'nde İETT Kazaları Soru Önergesi - Son Dakika
İBB Meclisi'nde İETT Kazaları Soru Önergesi

09.03.2026 22:14
İBB Meclisi'nde İETT otobüslerindeki kazalar ve yol durumu ile ilgili soru önergeleri verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İETT otobüslerinde yaşanan kazalara ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi mart ayı birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, MHP'li meclis üyesi Şule Hayal İETT otobüslerinde yaşanan kazalara ilişkin soru önergesi verdi.

Toplu ulaşımda yangın ve arıza haberlerine her gün yenilerinin eklendiğini dile getiren Hayal, vatandaşlar nezdinde bu kaza ve arızaların da normalleştiğini söyledi.

Hayal, kazalara ilişkin önergesinde şu soruları yöneltti:

"2019-2025 arasında İETT araçları başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında kaç teknik arıza kaydı bildirilmiştir? Söz konusu arızaların gerçekleşme sebepleri nelerdir? 2019'dan bu yana İstanbul'da hizmet veren toplu taşıma araçlarında meydana gelen kaza sayısı kaçtır? Bu kazaların ne kadarı araç arızası ya da bakım eksikliği nedeniyle gerçekleşmiştir? Kaza ve arızalarla ilgili kurum bünyesinde iç denetim, teftiş ve bağımsız bir denetim yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları kamuoyu ile paylaşılmış mıdır?"

Çatalca'ya bağlı 37 kırsal mahallenin yollarına ilişkin soru önergesi

AK Parti'li meclis üyesi Ahmet Rasim Yücel ise Çatalca'ya bağlı 37 kırsal mahallenin yollarına ilişkin soru önergesi verdi.

Çok uzun süredir yolların bakım ve yenileme çalışmasına tabi tutulmadığını belirten Yücel, şunları söyledi:

"Özellikle ağır araç ve tır geçişleri nedeniyle yollar ciddi şekilde bozulmuş, ulaşımı zorlaştıran, trafik güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı mağdur eden bir tablo ortaya çıkmıştır. Birçok kırsal mahalle köy yolunun en son merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde asfaltlandığı, sonrasında ise arada geçen uzun yıllara rağmen kapsamlı bir yenileme çalışmasının yapılmadığı görülmektedir."

Yücel, iki yıl önce de bozuk yollarla ilgili soru önergesi verdiğini ancak cevap verilmediğini ifade ederek, kapsamlı bir bakım onarım ve asfaltlama çalışması planlanıp planlanmadığını sordu.

İBB verilerinin güvenliğine ilişkin soru önergesi

AK Parti'li meclis üyesi Özlem Erol ise siber güvenliğe ilişkin soru önergesi verdi.

Erol, 2019 seçimleri sonrası İBB'deki veri tabanının kopyalandığını ve bunun mahkeme kararıyla durdurulduğunu hatırlatarak, belediyenin elindeki devasa verilerin akıbeti, saklanma koşulları ve üçüncü taraflarla paylaşımı konusunda ciddi soru işaretleri oluştuğunu dile getirdi.

Endişelerin giderilmesi için önergesindeki soruların cevaplanmasını isteyen Erol, şunları kaydetti:

"İBB veri tabanının kopyalanması talimatının gerekçesi nedir? Bu süreçte kopyalanan ve dışarıya sızan veri trafiği hakkında bağımsız bir siber güvenlik denetimi yapılmış mıdır? İBB bünyesinde toplanan verilerin İstanbul Kart, İSBAK gibi sistemlerin işlenmesi veya analiz edilmesi için ABD veya İsrail menşeili teknoloji şirketlerinden doğrudan veya dolaylı olarak bir hizmet alınmakta mıdır? İstanbul'un trafik akışını yöneten ve tüm kavşakları izleyen trafik kontrol sistemine ait erişim yetkileri belediye personeli dışında hangi kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır? Bu sisteme dışarıdan sızılması durumunda şehrin güvenliğine yönelik bir acil durum planı mevcut mudur? İBB iştiraki olan İSBAK üzerinden yürütülen akıllı şehir projelerinde verilerin anonimleştirilmeden yabancı partnerlerle paylaşıldığına dair soru işaretleri gündemdedir. Doğru mudur?"

Soru önergeleri cevaplanması amacıyla oy birliği ile başkanlık makamına havale edildi.

Kaynak: AA

