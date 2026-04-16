İBB Meclisi\'nde İstanbul\'un Sorunları Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul'un sorunları konuşuldu.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergelerinin verilmesinin ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul'un 7 yıldır yönetilmediğini, sadece idare edildiğini söyledi.

Şehrin bir büyükşehir vizyonuyla değil, siyasi hesaplarla oyalandığını dile getiren Türkyılmaz, "Şehir ihtiyaçlarıyla değil, şahsi siyasi istikbal hesaplarıyla meşgul ediliyor. Zamanı, enerjisi ve istikbali heba ediliyor. ve kıymetli İstanbullular, aradığınız İBB'ye maalesef ulaşılamıyor." dedi.

Türkyılmaz, gerçek bir büyükşehir vizyonunun, ulaşımda süreklilik, depremde seferberlik, altyapıda ciddiyet ve bütçede ise mutlak bir disiplin gerektirdiğini ifade ederek, "En önemlisi küresel bir kent olma iddiasına yakışır esaslı bir vizyon gerektirir. Karşımızdaki tablo ise maalesef bu rasyonel gerekliliklerin tam tersini resmediyor. İşte bu yüzden, asıl konuşmamız gereken İstanbul'un yedi yılını heba eden, bu büyük şehri vizyonsuzluk sarmalına hapseden ve belediyeciliği hizmetten çıkarıp, siyasi faaliyet ajandasına dönüştüren, kara düzen bir yönetim anlayışıdır." diye konuştu.

İstanbul'u büyük şehir vizyonundan koparıp, küçük şehir vizyonuna mahkum eden bir anlayışı deşifre etmek için konuştuğunu dile getiren Türkyılmaz, "Bugün yaşananları doğru anlamak için, İstanbul belediyeciliğini süt, kreş ve lokanta gibi popüler başlıkların dar parantezine hapseden, buna karşılık ulaşım, deprem, altyapı ve bütçe gibi devasa meselelere körleşen yönetim karakterini doğru teşhis etmek gerekir. Meselemiz, kişisel polemikler asla olmadı. Fakat hizmet yerine yapay gündemler üreten, şehrin devasa meselelerine sırt çeviren bir siyasi karakterle derin bir meselemiz ve derdimiz var." ifadelerini kullandı.

"Önümüzde duran 4 bin sayfalık iddianame önemli bir kılavuz olarak karşımızdadır"

İstanbul hikayesinin bir kurgu masası olduğunu ve bu masada, büyük bir siyasi kahraman yaratılmaya çalışıldığını anlatan Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu karakteri, popülist stratejilerin, Kemalist, seküler ve sol kodlarına ek olarak, muhafazakar, milliyetçi ve sağa yaslanan temel kodları da etkin ve işlevsel bir şekilde kullanan karmaşık ve hibrit bir siyasal karakter olarak sundular. Haliç'te ailesiyle tenis gösterisi yapması için milyonlarca liralık prodüksiyon kurup, bir taraftan her akşam 60 iftar açtırılan ve 40 rekat teravih kılan, akıcı İngilizcesiyle uluslararası toplantılarda poz verdirilen öte yandan Süleymancı terbiyesi almış kıraatiyle Yasin okutulan, Elazığ'da deprem olmuşken Palandöken'de kayak takımlarıyla görüntülenen, kalp işaretleriyle herkesle kucaklaşan ama devletin valisine türlü basitlikler sergileyen… ve her tuşa basan bir siyasi karakter… Karşımızda, tabii seyri içinde yükselmiş, sahici ve kendiliğinden büyümüş, bir siyaset değil, üretilmiş, parlatılmış, bir siyasi pazarlama faaliyeti vardı. Sahne ışıklarıyla devleştirilmeye çalışılan fakat içi dolu bir siyasetle değil, köpürtülmüş bir imajla büyütülen bir prodüksiyon..."

Kazanmanın sadece sandıkta aritmetikle olmadığını, sandık sonrası hizmetlerle gönül kazanmak olduğunu dile getiren Türkyılmaz, "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır kuralının, CHP için çalışmamasının da yegane sebebi budur. Seçimden sonra, sandığın üzerine yatan ağustos böcekleri ile sandığın üzerinden kıyama kalkarak bal peşinde koşan ve arı gibi çalışanlar arasındaki farkı hala anlamamış olmaları ne büyük bir talihsizliktir. Bunu anlamayan bir karakter haliyle, İstanbul'a bakarken 'Burada hangi sorunu çözerim?' diye değil, 'Buradan hangi siyasi zemini üretirim?' diye bakmaya başladığı anda kaybetmeye başlar." şeklinde konuştu.

Türkyılmaz, "Ne yazık ki bugün, İstanbul'u da, partisini de bir kişisel kariyer platformuna çevirmeyi başaran bir siyasi karakter görüyoruz. Gayesi hizmet değil siyasi kariyer olan bu muhteris karakterin İstanbul'u nasıl kullandığını anlamak isteyenler için önümüzde duran 4 bin sayfalık iddianame önemli bir kılavuz olarak karşımızdadır. Fakat bugün iddianameye siyasi diyenlere karşı, siyasi iddianame nasıl olurmuş onu göstermek isteriz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bugünkü sistemden bahseden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Ekosistem kitabı üç bölümden oluşmaktadır. 3P olarak formüle ediyorum, propaganda, popülizm ve para. İstanbul bugün, ne yazık ki işte bu üçgenin içine hapsedilmiş durumdadır. Yatırımın, ulaşımın, depremin, altyapının ve gerçek belediyeciliğin değil, iletişim performansının, görünürlüğün ve siyasi finansmanın konuşulduğu sistemik bir düzene mahkum edilmiştir."